Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы

Север России и Арктику закроют непроницаемым радиолокационным поясом. Под Нарьян-Маром разместят новейшие радары дальнего радиуса действия «Небо-М», рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Это приблизит к завершению формирование единого контура ПВО над Северным морским путем и Заполярьем. Эксперты отмечают, что в связи с обострением конкуренции мировых держав в Арктике восстановление там сплошной зоны контроля за воздушным пространством необходимо для защиты экономических интересов страны.

Север России и Арктику закроют непроницаемым радиолокационным поясом. Под Нарьян-Маром разместят новейшие радары дальнего радиуса действия «Небо-М», рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Это приблизит к завершению формирование единого контура ПВО над Северным морским путем и Заполярьем. Эксперты отмечают, что в связи с обострением конкуренции мировых держав в Арктике восстановление там сплошной зоны контроля за воздушным пространством необходимо для защиты экономических интересов страны.

Дальнее обнаружение

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, новейшие радиолокационные станции (РЛС) уже развернуты и приступили к несению службы. В случае необходимости радары могут быть оперативно переброшены и в другие регионы Заполярья. Новые РЛС возьмут под контроль небо не только над большим участком Северного морского пути, но и над кластером нефтегазовых предприятий и месторождений в Ненецком автономном округе и соседних регионах.

Любой самолет, летящий на большой высоте, радары смогут обнаружить за 600 км. Поднимающиеся высоко над землей баллистические ракеты средней дальности — за 1,8 тыс. км. В связке с РЛС «Небо-М» обычно размещают дополнительные комплексы, специализирующиеся на обнаружении низколетящих целей.

В сентябре министр обороны Сергей Шойгу заявил об осложнении военно-политической обстановки в Арктике из-за нарастания конкуренции между государствами, стремящимися получить доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Ранее оборонное ведомство уже сообщало о своих планах построить в Заполярье единую сеть контроля за воздушным пространством России.

— В Арктическом регионе столкнулись интересы ведущих мировых держав, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Продолжаются споры о границах шельфа и принадлежности ресурсов на нем. Мы постоянно слышим претензии к России из-за милитаризации Севера. Но на глазах растет там и военная активность НАТО. Достаточно вспомнить «прощупывание» американскими стратегическими бомбардировщиками B-52 российской ПВО в сентябре или майские маневры ударной группы кораблей США и Великобритании в Баренцевом море.

С потеплением климата и отступлением льдов противоречия будут только возрастать. Поэтому размещение таких мощных РЛС в Заполярье — это не только практический шаг по укреплению в регионе ПВО, но и демонстрация твердого контроля над экономически и стратегически важными территориями, заключил эксперт.

Помимо размещения вдоль северного побережья страны обычных радаров ПВО и зенитных ракетных полков, для лучшего контроля за огромным пространством планируют использовать и другие современные технологии. В декабре прошлого года разработчик инновационной загоризонтной РЛС «Контейнер» рассказал о планах постройки второй такой станции специально для Арктики. Первая встала на боевое дежурство в Мордовии в прошлом году и сейчас следит за западными и южными дальними подступами к российским границам — она может обнаруживать старты ракет и полеты самолетов на удалении до 3 тыс. км.

Арктическое возвращение

— Во второй половине прошлого века возможная атака стратегических бомбардировщиков США через Северный полюс рассматривалась как очень серьезная угроза, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Особенно когда Штаты получили на вооружение дальнобойные крылатые ракеты. Это было кратчайшее и наименее защищенное направление — противник мог нанести удар по Уралу и Центральной России. Поэтому в Арктике создавали мощную сеть радаров ПВО и размещали множество полков истребителей. Именно для работы в этих регионах разрабатывались такие модели самолетов-перехватчиков, как МиГ-31 и Ту-128. Была база авиации и под Нарьян-Маром.

По словам эксперта, в 1990-е годы почти вся тщательно выстраиваемая инфраструктура ПВО на севере страны была утрачена и пространство вдалеке от сухопутных границ стало «белым пятном» на карте радарного покрытия. Восстановление началось с 2013 года. Авиации там на постоянной основе теперь размещено меньше, но радиолокаторы установлены новые и гораздо более совершенные.

Среди крупнейших проектов по возвращению в Арктику — формирование в Якутии 3-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Ее зенитные и радиолокационные части расположены в Тикси и на соседних островах в море Лаптевых.

Вдоль всего северного побережья страны от Новой Земли до Чукотки создана сеть радиолокационных постов и пунктов наведения авиации. Автономные военные и пограничные базы построены на архипелаге Земля Франца-Иосифа, островах Котельный, Врангеля и Средний, мысе Шмидта. На зенитные ракетные системы С-400 перевооружен полк ПВО на Новой Земле.

Радарное покрытие

РЛС «Небо-М» — самые мощные мобильные локаторы ПВО в распоряжении России. Они состоят из четырех разных машин. На трех из них расположены радиолокационные модули — сантиметрового, дециметрового и метрового диапазонов. Информация с них объединяется и обрабатывается на четвертой, где находится пункт управления. Он способен одновременно сопровождать две сотни воздушных объектов.

Такая комбинация модулей позволяет обнаруживать самые разные цели — от стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет до малозаметных самолетов, выполненных с использованием технологии Stealth.

Первые серийные РЛС «Небо-М» поступают в войска с 2017 года. Ими уже оснастили некоторые полки в Западном военном округе и на Дальнем Востоке, в Крыму. Исполнение на автомобильном шасси позволяет перебрасывать станции в нужный район по суше, воздуху и воде — развернуть из походного положения их можно всего за 15 минут. Работают такие радары и на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Северный морской путь пролегает вдоль арктического побережья России и является кратчайшим маршрутом между Юго-Восточной Азией и Европой. Критически важен он и для снабжения заполярных регионов России, а также для добычи в них полезных ископаемых. Сейчас маршрут протяженностью 5,6 тыс. км доступен для навигации два-три месяца в году. Ожидается, что в среднесрочной перспективе по мере потепления климата и отступления вечных льдов период судоходства по нему вырастет или даже станет круглогодичным, что дополнительно повысит его стратегическую важность.