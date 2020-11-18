"300 человек и 4 корабля": Россия создаст в Судане пункт обеспечения ВМФ

Путин поручил подписать с Суданом соглашение о военной базе

В Судане будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ - соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Россия сможет разместить на базе не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о принятии предложения правительства РФ о подписании с Суданом соглашения по созданию в африканской стране пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Соглашение с Суданом от имени РФ подпишет Министерство обороны.

Согласно представлению, подписанному тремя днями ранее председателем правительства Михаилом Мишустиным на имя Путина, Хартум предоставит землю под российскую базу безвозмездно.

Россия сможет разместить на ней не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, Россия получит возможность ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты страны вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы базы и «выполнения задач военными кораблями». За это не будут взиматься пошлины или другие сборы.

Еще в прошлом году генералы Пентагона предупредили американских законодателей, что Россия и Китай стремятся расширить свое влияние в Африке. Об этом писало в августе издание The Intercept со ссылкой на письменные показания нынешнего главы африканского командования вооруженных сил США Стивена Таунсенда и его предшественника - генерала корпуса морской пехоты Томаса Вальдхаузера.

По информации высокопоставленных военных, Россия долгие годы активно наращивает экономические связи с Африкой, развивая сотрудничество в разных сферах.

К примеру, товарооборот России с африканскими странами с 2009 по 2017 год вырос с $5,7 млрд до $17,4 млрд. К тому же Москва активно лоббирует свои проекты по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе, а также торговлю оружием.

Кроме того, военные обратили внимание на некоммерческий фонд «Русский мир», который ведет активную работу уже в девяти африканских странах.

В своем выступлении на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил Вальдхаузер обращал особое внимание на успехи России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По его словам, там Москва использует такой рычаг воздействия, как частные военные компании типа ЧВК «Вагнер».

Он выражал уверенность в том, что это позволяет России свести к минимуму свои инвестиции. Вальдхаузер указывал, что несколько меньших достижений российская сторона добилась в Алжире, Ливии и Судане.

В письменных показаниях для конгресса он обозначил еще шесть стран, которые, по его словам, связаны с Россией или подвержены ее влиянию: Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания и Тунис.

В октябре того же года в Южно-Африканскую Республику впервые прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160. Они совершили посадку на военно-воздушной базе Waterkloof в непосредственной близости от Претории.

Эти ракетоносцы входят в состав авиагруппы ВКС России, которая посещает ЮАР в рамках заключенного летом 1995 года военными ведомствами обеих стран соглашения о военном сотрудничестве.

В состав авиагруппы также вошли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан». На последних этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen южноафриканских ВВС.

Представитель Минобороны ЮАР майор Мотсамаи Маботе в беседе с корреспондентом ТАСС назвал прибытие этих самолетов ВКС России «премьерой для всей Африки».

«Сегодня исторический для Африки и для ЮАР день, когда впервые в истории столь мощные российские самолеты прибыли в нашу страну», - заявил на взлетном поле возле российского ракетоносца заместитель командующего ВВС ЮАР генерал Мзаифани Инносент Бутелези.

Прошлой весной Москва заключила с Республикой Конго контракт о направлении в африканское государство российских военных специалистов. Церемония состоялась 23 мая в Кремле в присутствии президентов обеих стран: Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо.

Чуть ранее тогдашний советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время своей речи в фонде Heritage заявил, что Москва «продолжает продавать оружие и вкладываться в энергетику в Африке в обмен на голоса в ООН».

Андрей Ермолов