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РИА Новости

База ВМФ в Судане: Россия закрепляется в Африке

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Боевой корабль Северного флота - большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Чабаненко"
Боевой корабль Северного флота - большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Чабаненко".
Источник изображения: © РИА Новости

Владимир Путин поручил Сергею Шойгу от имени России подписать соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Это позволит Москве обеспечивать безопасные поставки оружия в регион и бороться с морскими пиратами.

Москва в последнее время со странами Африки подписала контрактов на поставки оружия на сумму, превышающую 2,5 млрд долларов. В том числе и самому Судану. Эти соглашения, при учете нестабильности в некоторых странах региона, нуждаются в гарантированном обеспечении.

Но самое главное – Россия полноценно вернется в Мировой океан. А значит, российским морякам будет, куда зайти во время длительных переходов без специального согласования. Это, кстати, относится и к военным атомным крейсерам. Смогут там приземляться в случае необходимости и самолеты: база предусматривает взлетно-посадочную полосу.

Кроме того, Россия получит возможность ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты этой страны любое оборудование и снаряжение, которое потребуется для функционирования базы и выполнения задач военными кораблями. За это не будут взиматься пошлины и другие сборы. Стоит особо отменить, что Хартум предоставил землю под российскую базу на безвозмездной основе.

Москва сможет разместить на своем объекте не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, включая судно с ядерной энергетической установкой.

В свою очередь, в руководстве Судана еще несколько лет назад отмечали, что российская база поможет в борьбе с пиратством, контрабандой и работорговлей при учете того, что морские границы африканского государства регулярно нарушаются.

Как отмечают военные эксперты, ранее зарубежные военные базы СССР в Африке были расположены более выгодно. К примеру, в йеменском Адене, Сомали и Эфиопии, что позволяло контролировать вход в Красное море и выход из него. Однако сегодня из-за разных причин, в том числе политического и военного характера, возвращение в эти стратегически важные и удобные точки на континенте в обозримой перспективе не представляется возможным.

О важности этого региона говорит и тот факт, что недавно Китай приступил к реализации масштабных задач, рассчитанных на ближайшие 30 лет, по базированию своих вооруженных сил на иностранных территориях.

Новая военная стратегия Пекина заключается в смещении акцентов с "обороны национальной территории" к "отстаиванию национальных интересов за пределами государственных границ". Три года назад Поднебесная ввела в эксплуатацию первый зарубежный пункт материально-технического обеспечения своих ВМС в республике Джибути, расположенной, как и Судан, в Восточной Африке.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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  • В новости упоминаются
Страны
Джибути
Йемен
Китай
Россия
Сомали
Судан
Эфиопия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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