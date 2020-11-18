Пентагон ставит на искусственный интеллект

Агентство перспективных военных разработок (DARPA) Министерства обороны США заключило с четырьмя американскими компаниями и одним институтом контракты на разработку системы искусственного интеллекта.

Минобороны США заказало разработку системы искусственного интеллекта для беспилотных истребителей компаниям Boeing, EpiSci, Heron Systems, physicsAI и Технологическому институту Джорджии. Контракты в рамках программы Air Combat Evolution предполагают создание системы искусственного интеллекта, которая в будущем сможет брать управление боевым самолётом на себя и вести манёвренный ближний воздушный бой, пишет ПМ.

Система должна быть обучаемой - алгоритм будет учиться воздушному бою аналогично курсантам, от простых манёвров до фигур высшего пилотажа. Конечной целью программы ACE является создание системы искусственного интеллекта для боевых беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотных ведомых, которые будут прикрывать пилотируемые истребители. Согласно требованию американских военных, система должна быть способна вести воздушный бой один на один, двое против одного и два на два.

Предполагается, что программа сможет вести воздушный бой быстрее и эффективнее человека, существенно снижая нагрузку на лётчика и предоставляя ему больше времени для принятия тактических решений в рамках более масштабной боевой задачи. Программа ACE будет реализована в три этапа: на первом алгоритмы будут проходить испытания в симуляторе, затем их установят на небольшие беспилотники и испытают в воздухе.

После этого системы пройдут испытания на самолётах, имитирующих истребители. Последний этап должен завершиться в 2023 году. Напомним, что недавние испытания нейросетевых алгоритмов виртуальным воздушным боем AlphaDogfight Trials завершились весьма неутешительным для человека итогом: искусственный интеллект сумел победить профессионального лётчика ВВС США со счётом 5:0.