В России создана абсолютная защита стратегических объектов

Президент России провел ряд совещаний с руководителями отечественного оборонно-промышленного комплекса. На них, в частности, было заявлено о создании в России сверхзащищенного командного пункта. Этот бункер, как сообщили СМИ, позволит отдать команду на удар возмездия даже после ядерной атаки на наши центры управления.

"Российской газете" удалось выяснить некоторые детали "сверхзащищенности". Практически все СМИ сделали упор на то, что у нас воссоздан комплекс "Периметр", или "Мертвая рука", как ее обозначают за рубежом. Действительно, в СССР была реализована система автоматического пуска стратегических ракет даже после того, как военное командование Советского Союза могло быть уничтожено внезапным ядерным ударом.

Однако даже сокрушительная ракетно-ядерная атака не смогла бы уничтожить все наши подземные пусковые установки и субмарины со стратегическими ракетами на борту. А кто мог дать им команду на пуск, если центры управления уже сгорели бы в ядерном огне? И когда вся связь с командными пунктами и пусковыми установками обнулялась, поднималась та самая "Мертвая рука". Ракеты, о существовании которых не знал никто, кроме первых лиц государства, автоматически стартовали бы со своих секретных позиций, летели бы над территорией "убитого" СССР и рассылали команды на пуск всем боевым ракетам, которые их слышали. Даже при том, что люди, обслуживавшие их, были бы уже мертвы, уцелевшие ракеты стартовали бы с десятками мегатонных зарядов своих боеголовок. НАТО получало бы ответный удар от "мертвой" страны более чем адекватный. Западная Европа и США перестали бы существовать сразу после гибели СССР. После развала Союза нашими заокеанскими "партнерами" было сделано немало усилий, чтобы система "Периметр" была ликвидирована. Можно считать чудом, что ее удалось сохранить.

Теперь выяснилось, что систему не только сберегли, но и сделали практически неуязвимой. Как и большинство стационарных пусковых установок РВСН - оснащенных самыми мощными, кстати сказать, межконтинентальными баллистическими ракетами.

Был в СССР гениальный генеральный конструктор ракетных систем с характерной фамилией - Непобедимый Сергей Павлович. В 1980-е годы КБ машиностроения, которым он руководил, создало комплекс активной защиты танков "Арена". Суть была простой. Навстречу летящей ракете выстреливался пучок картечи, который разрушал боевую часть до соприкосновения ее с броней.

Работая над активной защитой танков, Непобедимый пришел к мысли, что таким же образом можно защищать шахтные пусковые установки РВСН. Дело в том, что американцы вовсю трубили о разработках высокоточного ракетного оружия, которое могло поразить подземные советские пусковые установки прямо в их защитную крышку. Идею Непобедимого сразу понял и поддержал Дмитрий Федорович Устинов, бывший тогда и руководителем военно-промышленного комплекса СССР, и министром обороны. Он оценил то, что чем точнее вражеская ракета, тем большая гарантия ее уничтожения. Были выделены необходимые средства, работы, которые были строго засекречены, начались. О них и сегодня мало что известно. Расскажу со слов ныне покойного Непобедимого, с которым у меня при его жизни сложились очень добрые отношения.

Активная защита заключалась в том, что подземные пусковые установки окружались своеобразными мортирами очень большого калибра. Навстречу летящей ракете выстреливался с гиперзвуковой скоростью огромный рой картечи. Над защищаемой шахтой создавался настоящий железный купол, при встрече с которым вражеская боеголовка разрушалась до взрыва.

В Коломенском КБ машиностроения в далекие уже 1980-е годы смогли создать такую систему защиты стратегических ракет и систем управления РВСН, о сути которой в США даже не подозревали.

На Камчатке на известном ныне полигоне Кура построили точную копию пусковой установки подземной баллистической ракеты. С территории Казахстана пустили самую мощную советскую ракету с инертной боевой частью. А дальше произошло вот что. Со слов С.П. Непобедимого.

"Боеголовка межконтинентальной ракеты неслась с огромной скоростью и была нацелена точно в жерло шахтной пусковой установки. Удар считался неотвратимым. Мерцали звезды, и вдруг среди них вспыхнула новая. За считаные секунды она превратилась в гигантский фейерверк, который занял половину небосвода. Ночь расступилась, стало светло как днем. Из фейерверка возник огромный шар. И почти вслед за этим раздалось несколько взрывов, а от шара полетели в разные стороны протуберанцы. Потом все погасло. Это было фантастическое, прямо-таки апокалипсическое зрелище. Впервые в мире, что никем не повторено до сих пор, был проведен перехват неядерными средствами на безопасном расстоянии баллистической цели на нисходящем участке траектории. Было проведено еще несколько испытаний, все успешно".

В Арзамасе-16 провели свои исследования, которые подтвердили, что боеголовка разрушается до того, как запустится цепная реакция, то есть ядерного взрыва не случится. Об этом Непобедимому заявил знаменитый физик-ядерщик Юлий Борисович Харитон.

Над защищаемым объектом создается настоящий железный купол из картечи и мини-снарядов, при встрече с которым вражеская боеголовка разрушается

Восьмидесятые годы ХХ века были самыми плодотворными для Коломенского КБ машиностроения. В то время под руководством Непобедимого появилась знаменитая оперативно-тактическая ракета "Ока-У", запустили проектирование "Искандера", создали целый ряд переносных зенитно-ракетных и мобильных противотанковых комплексов, и уникальные по сей день системы активной защиты. Казалось бы, такого конструктора и руководителя надо было ценить и беречь. Увы, в 1989-м Сергея Павловича вынудили уйти на пенсию.

А в 1991 году все работы над стратегическими комплексами активной защиты были директивно прекращены.

Но, возможно, в каких-то секретных подразделениях над ними все же работали. Поэтому высшее руководство страны сегодня может уверенно заявлять о сверхзащищенности объектов Ракетных войск стратегического назначения. В том числе, можно предположить, относящихся к системе "Периметр".

Сергей Птичкин