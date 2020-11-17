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ТАСС

Рогозин объяснил, почему не смог выкупить челнок "Буран"

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Орбитальный космический корабль "Буран"
Орбитальный космический корабль "Буран".
Источник изображения: Александр Каунас / Коммерсантъ

По словам главы Роскосмоса, он не нашел его владельца

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хотел выкупить хранящийся на Байконуре летный образец космического челнока "Буран", но не смог, так как не нашел владельца, которому он сейчас принадлежит.

"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИК (монтажно-испытательный комплекс) ракеты "Энергия-М", - сообщил глава Роскосмоса в своем Twitter.

"Буран" был частью многоразовой космической системы "Энергия-Буран". Помимо орбитального корабля в нее входила сверхтяжелая ракета-носитель "Энергия", а также средства наземной космической инфраструктуры. "Буран" был способен совершать длительные (до 30 суток) полеты, орбитальное маневрирование, управляемый спуск и самолетную посадку на специально оборудованный аэродром.

На территории Музея истории космодрома Байконур находится второй построенный "Буран". Первый образец после полета в космос 15 ноября 1988 года в полностью автоматическом режиме без экипажа находился в монтажно-испытательном комплексе на Байконуре. В мае 2002 года корабль был погребен под обрушившейся крышей здания.

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Страны
Казахстан
Россия
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Буран ОК
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Рогозин Дмитрий
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