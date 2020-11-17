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Industry Hunter

В Канаде созданы недорогие органические светодиоды ближнего ИК-диапазона

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В Канаде созданы недорогие органические светодиоды ближнего ИК-диапазона, более чем втрое превосходящие предшественников по квантовой эффективности
В Канаде созданы недорогие органические светодиоды ближнего ИК-диапазона, более чем втрое превосходящие предшественников по квантовой эффективности.
Источник изображения: industry-hunter.com

Специалисты политехнического института Монреаля и университета Монреаля рассказали на страницах издания Advanced Functional Materials о выдающемся достижении в создании органических светодиодов, работающих в ближнем ИК-диапазоне. Исследователям удалось создать органические светодиоды, работающие в ближнем ИК-диапазоне, которые более чем втрое превосходят своих предшественников по квантовой эффективности.

Инфракрасные OLED, как правило, очень неэффективны, что мешает их практическому применению. Образцы, демонстрирующие приемлемую эффективность, получаются дорогими, поскольку в них применяются драгоценные металлы, например, платина. В светодиоде, созданном канадскими учеными, используются только органические вещества, что делает его более доступным по стоимости. Если говорить о квантовой эффективности, она равна 3,8%, что является мировым рекордом. В светодиоде используется технология термически активируемой замедленной флуоресценции (TDAF).

Пик излучения нового светодиода находится на длине волны 840 нм. По словам ученых, высокая эффективность позволяет рассмотреть возможность использования инфракрасных OLED в современных электронных устройствах, таких как смартфоны. При этом возможность формирования OLED непосредственно на стекле или пластике и на больших площадях резко отличает их от неорганических светодиодов, открывая новые возможности применения, невозможные ранее. В числе возможных областей применения названы биомедицинские решения, системы распознавания лиц и средства для съемки в темноте.

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Страны
Канада
Проекты
Медицина
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1 комментарий
№1
17.11.2020 08:21
Цитата, q
Источник изображения: industry-hunter.com
Изображение особенно повеселило. С умным видом нам показали, что если камера не того диапазона, которым освещают картинку, то камера картинку не видит... Надо же, какое открытие! А мы и не знали...
0
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