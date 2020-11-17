Эксперт: Роскосмос не смог обеспечить улучшения точностных характеристик системы ГЛОНАСС

Российской навигационной системе ГЛОНАСС за восемь лет не удалось достигнуть точностей, заявленных в федеральной целевой программе развития системы на 2012–2020 годы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы госкорпорации «Роскосмос».

К концу 2020 года не удалось достичь параметров, указанных в утвержденной правительством в 2012 году ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Для обычных гражданских пользователей точность системы должна была улучшиться с 9,6 метра до 8,5 метра, а точность для спецпотребителей, учитывая только сигнал космических аппаратов без использования дополнительных наземных средств повышения точности, с 2,8 метра до 0,6 метра. Пока же средняя потребительская точность по состоянию на 2020 год остается чуть лучше уровня 2012 года - 9,5 метра против 9,6 метра восемь лет назад, — цитирует агентство документ.

Сообщается, что самые высокие показатели точности у ГЛОНАСС были достигнуты в январе 2020 года и составили 0,93 метра. Для сравнения, лучшие точностные показатели навигационной системы США системы GPS была зафиксированы 1 июня 2020 года и составили 0,38 метра, средняя точность системы составляет 0,52 метра, а худший показатель за год был зафиксирован 26 июля и составил 0,9 метра.

При этом из материалов госкорпорации следует, что новые отечественные навигационные спутники с высокоточным сигналом, а таких шесть аппаратов (всего же в системе ГЛОНАСС 28 космических аппаратов), показали в 2020 году намного большую точность, чем средний показатель по системе — 0,38 метра, что равно лучшему показателю работы GPS, — пишут «РИА Новости».

Как прокомментировал журналу «Вестник ГЛОНАСС» начальник аппарата Главного конструктора навигационной аппаратуры потребителей системы ГЛОНАСС Алексей Муравьев, основной причиной того, что за прошедшие годы не удалось улучшить точность системы ГЛОНАСС, являются санкции, введенные западными странами против России. В частность именно поэтому не удалось закупить радиационностойкую аппаратуру категории Space для создания новых навигационных спутников. «Пришлось очень сильно менять сроки и конструкцию космических аппаратов. Многим комплектующим однозначной замены нет», - сказал эксперт.

По словам Муравьева, необходимо переводить орбитальный сегмент на новые космические аппараты – «Глонасс-К2». «Действительно, по точности ГЛОНАСС не дотягивает до того, что планировали. Это из-за орбитального сегмента, который отстает. Конечно, с «Глонасс-М» уже не достичь таких характеристик точности», - отметил он.

При этом, как сказал эксперт, с точки зрения навигационной аппаратуры потребителя в России больших проблем нет. «Приемную аппаратуру мы подготовили, чтобы работать с новыми сигналами, с улучшенными характеристиками», - уточнил Муравьев.