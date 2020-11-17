Эксперт: Роскосмос не смог обеспечить улучшения точностных характеристик системы ГЛОНАСС

Российской навигационной системе ГЛОНАСС за восемь лет не удалось достигнуть точностей, заявленных в федеральной целевой программе развития системы на 2012–2020 годы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы госкорпорации «Роскосмос».
Сообщается, что самые высокие показатели точности у ГЛОНАСС были достигнуты в январе 2020 года и составили 0,93 метра. Для сравнения, лучшие точностные показатели навигационной системы США системы GPS была зафиксированы 1 июня 2020 года и составили 0,38 метра, средняя точность системы составляет 0,52 метра, а худший показатель за год был зафиксирован 26 июля и составил 0,9 метра.
Как прокомментировал журналу «Вестник ГЛОНАСС» начальник аппарата Главного конструктора навигационной аппаратуры потребителей системы ГЛОНАСС Алексей Муравьев, основной причиной того, что за прошедшие годы не удалось улучшить точность системы ГЛОНАСС, являются санкции, введенные западными странами против России. В частность именно поэтому не удалось закупить радиационностойкую аппаратуру категории Space для создания новых навигационных спутников. «Пришлось очень сильно менять сроки и конструкцию космических аппаратов. Многим комплектующим однозначной замены нет», - сказал эксперт.
По словам Муравьева, необходимо переводить орбитальный сегмент на новые космические аппараты – «Глонасс-К2». «Действительно, по точности ГЛОНАСС не дотягивает до того, что планировали. Это из-за орбитального сегмента, который отстает. Конечно, с «Глонасс-М» уже не достичь таких характеристик точности», - отметил он.
При этом, как сказал эксперт, с точки зрения навигационной аппаратуры потребителя в России больших проблем нет. «Приемную аппаратуру мы подготовили, чтобы работать с новыми сигналами, с улучшенными характеристиками», - уточнил Муравьев.