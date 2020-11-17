Исследование рынка гражданских дронов: производство утроится

Гражданские беспилотные воздушные системы (БВС) будут в этом десятилетии наиболее динамично развивающимся сектором мировой аэрокосмической промышленности, поскольку коммерческие приложения набирают популярность, а гражданские правительства принимают данные системы на вооружение, прописывая им новые роли в обеспечении неприкосновенности границ и общественной безопасности, - говорится в исследовании независимой аэрокосмической и оборонной исследовательской и аналитической компании Teal Group.

Пандемия меняет масштабы роста отрасли, усиливая поддержку дронов для доставки, но при этом наносит ущерб инвестициям в некоторые долгосрочные приложения, — замечает Филип Финнеган, директор по корпоративному анализу и автор исследования. — И, пожалуй, что отрицательные стороны здесь немного перевешивают положительные.

Положительная репутация, создаваемая доставкой медицинских товаров с помощью дронов, поможет ускорить одобрение законодательных органов более широкого развёртывания дронов. Такой же эффект даёт использование БВС для проведения дистанционных проверок объектов. Тем не менее, пандемия резко снизила венчурное финансирование компаний – производителей дронов, крупные аэрокосмические компании сокращают инвестиции в системы следующего поколения, а нефтегазовый сектор отказывается от капитальных расходов.

В обзоре мирового рынка гражданских БВС на 2020/2021 годы прогнозируется, что объём производства дронов невоенного назначения в следующем десятилетии составит $108 млрд, увеличившись с $5 млрд долларов в 2020 году до $18,4 млрд в 2029 году, что представляет собой совокупный годовой темп роста 15,6%. Исследование включает годовые прогнозы коммерческих, потребительских и гражданских государственных систем и отдельных субрынков. Компания оказывала поддержку FAA (Управление гражданской авиации) в подготовке прошлых годовых коммерческих прогнозов по БВС.

Коммерческое использование будет стимулировать рынок, поскольку потребительские дроны покупают медленно, а государственные закупки остаются небольшой, но растущей долей рынка. «Всё больше корпоративных клиентов сейчас переходят от проверки концепции к развёртыванию своих флотов, помогая продвигать коммерческий рынок, - говорит Финнеган. – Это обеспечивает более чем 21-процентный совокупный годовой темп роста производства коммерческих БВС на ближайшее десятилетие. – Растущие перспективы гражданского рынка привлекают ведущие мировые технологические компании, способствуя всё более быстрой разработке систем и бизнес-приложений».

Доставка как услуга премиум-класса обещает стать лидером роста рынка в США, при этом сегмент выйдет в лидеры к концу прогнозируемого периода. За границами США к 2029 году ведущим сектором станет сельское хозяйство благодаря крупным китайским инвестициям в системы распыления с помощью сельскохозяйственных дронов.

Промышленная инспекция также станет одним из основных рынков коммерческих дронов в течение следующего десятилетия. Согласно исследованию, строительство станет крупнейшим потребителем систем промышленного инспектирования в течение следующего десятилетия. Все 10 крупнейших мировых строительных компаний внедряют или экспериментируют с системами и смогут быстро развернуть свой флот по всему миру. Промышленная инспекция так же важна для других основных сегментов, таких как энергетика, горнодобывающая промышленность и железные дороги.

Другие важные коммерческие сегменты – фотосъёмка вообще, связь, страхование и развлечения.

Гражданские правительства развёртывают всё большее количество беспилотных систем. Правительства США и Европы разработали новые пилотные программы по развёртыванию систем защиты сухопутных и морских границ. Организация Объединенных Наций и другие миротворцы развёртывают системы для обеспечения защиты миротворческих миссий. Использование дронов правоохранительными органами, особенно в Соединённых Штатах, стремительно растёт.

Фирмы, занимающиеся традиционной аэрокосмической отраслью, анализом данных, полупроводниками, телекоммуникациями, активно работают над обслуживанием этого разнообразного гражданского рынка. Согласно исследованию, технологические компании, такие как Intel, Qualcomm, Microsoft, Apple, а также венчурные капиталисты с 2012 по 2019 годы вложили более 2,8 миллиарда долларов в стартапы, занимающиеся дронами.

65% финансирования за этот период приходится на американские стартапы, что позволило им занять лидирующие позиции в разработке и аналитике дронов. Китайские фирмы, получившие 16% инвестиций, сосредотачиваются на продолжении лидерства в области аппаратного обеспечения, переходя от потребительских систем к коммерческим.

В то время как финансирование по-прежнему получают разработки новых дронов, ориентированные на специализированные рынки, финансирование венчурного капитала всё больше смещается с аппаратного обеспечения на программное обеспечение и сервисы, которые сделают дроны ещё более полезными. Финансирование используется для расширения масштабов разработок, необходимого для обслуживания крупных корпораций. Ключевыми приоритетами являются национальные сети поставщиков услуг и улучшенная аналитика, помогающая упростить использование и повысить производительность БВС. Финансируются также компании, закладывающие основы для доступа в воздушное пространство, например разрабатывающие технологии обнаружения и предотвращения столкновений и осуществляющие управление беспилотным движением.