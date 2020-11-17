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Industry Hunter

Сколтех представил рабочий российский прототип базовой станции 5G

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Сколтех
Сколтех.
Источник изображения: industry-hunter.com

На днях на Форуме «Сильные идеи для нового времени», где присутствовали представители практически всех ветвей государственной власти Российской Федерации, Сколтех представил рабочий прототип отечественной базовой станции 5G.

Прототип является единственной российской разработкой, где в сети оператора используется российское решение 5G. Он способен передавать данные со скоростью 300 – 450 Мбит/с.

В настоящее время прототип российской базовой станции 5G использует рабочие диапазоны 3,5 ГГц и 4,9 ГГц, но если в России будут выделены другие полосы, то Сколтех обеспечит их поддержку (полоса 3,4–3,8 ГГц занята военными и спецслужбами, поэтому пока в России она под запретом для 5G).

Мы с партнерами — компаниями «Элтекс» и «Радио Гигабит» уверены, что уже в 2023 году сможем перейти к масштабированию нашего решения на федеральном уровне, — отметил Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ.

Он добавил, что разработка поддерживает ключевые российские и международные рабочие диапазоны 5G и скорость передачи данных в 450 Мбит/с — это только начало, и в будущем планируется увеличить эту скорость в три-четыре раза.


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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
17.11.2020 07:50
Цитата, q
использует рабочие диапазоны 3,5 ГГц и 4,9 ГГц, ... (полоса 3,4–3,8 ГГц занята военными и спецслужбами,
Занимательно. Зачем тратить время и деньги на разработку в занятом поддиапазоне 3,5 ГГц ?
Цитата, q
но если в России будут выделены другие полосы, то Сколтех обеспечит их поддержку
А чего сразу не обеспечили?
ВЫВОД: разработка Сколтех - это отвёрточная сборка из импортных комплектующих и потому работает в "импортных" поддиапазонах. Чтобы "обеспечить" в других поддиапазонах надо всё разработать "по новой", чего Сколтех сделать уже не смог.
-1
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