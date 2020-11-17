В России появился консорциум по развитию водородных технологий.

Шесть ведущих образовательных и научных организаций России, обладающих лидирующими компетенциями в области водородной энергетики, подписали соглашение о создании консорциума по развитию водородных технологий.
Консорциум получил название "Технологическая водородная долина". Участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике.
Инициатором создания консорциума выступил Томский политехнический университет. В него вошли:
- Институт катализа СО РАН
- Институт проблем химической физики РАН
- Институт нефтехимического синтеза РАН
- Самарский государственный технический университет
- Сахалинский государственный университет.
Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей "водородной цепочке": от технологий его получения до использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями РФ заинтересованными в развитии водородной энергетике. В ближайшее время участники разработают "дорожную карту" для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, ее проведение намечено на декабрь 2020 года.
Консорциум - структура открытая, в дальнейшем к нему присоединятся другие вузы и академические институты. Индустриальные партнеры войдут в наблюдательный совет консорциума для обеспечения трансфера технологий.