В России появился консорциум по развитию водородных технологий.

Шесть ведущих образовательных и научных организаций России, обладающих лидирующими компетенциями в области водородной энергетики, подписали соглашение о создании консорциума по развитию водородных технологий.

Консорциум получил название "Технологическая водородная долина". Участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике.

Инициатором создания консорциума выступил Томский политехнический университет. В него вошли:

Институт катализа СО РАН

Институт проблем химической физики РАН

Институт нефтехимического синтеза РАН

Самарский государственный технический университет

Сахалинский государственный университет.

"Глобальный рынок энергии меняется, человечеству нужны новые эффективные, более экологичные источники энергии в качестве не замены, но альтернативы традиционным углеводородам. И водород совершенно точно займет свою нишу в энергетике будущего, - говорит врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев. - По оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18% от общего мирового спроса на энергию. Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для преумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться. Для этого и был создан первый в стране "водородный консорциум". Важно, что в него вошли и университеты, и институты РАН, при этом все участники - это организации с серьезнейшим багажом компетенций в области водорода".

Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей "водородной цепочке": от технологий его получения до использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями РФ заинтересованными в развитии водородной энергетике. В ближайшее время участники разработают "дорожную карту" для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, ее проведение намечено на декабрь 2020 года.

Консорциум - структура открытая, в дальнейшем к нему присоединятся другие вузы и академические институты. Индустриальные партнеры войдут в наблюдательный совет консорциума для обеспечения трансфера технологий.