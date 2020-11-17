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В России появился консорциум по развитию водородных технологий

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В России появился консорциум по развитию водородных технологий
В России появился консорциум по развитию водородных технологий.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Шесть ведущих образовательных и научных организаций России, обладающих лидирующими компетенциями в области водородной энергетики, подписали соглашение о создании консорциума по развитию водородных технологий.

Консорциум получил название "Технологическая водородная долина". Участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике.

Инициатором создания консорциума выступил Томский политехнический университет. В него вошли:

  • Институт катализа СО РАН
  • Институт проблем химической физики РАН
  • Институт нефтехимического синтеза РАН
  • Самарский государственный технический университет
  • Сахалинский государственный университет.
"Глобальный рынок энергии меняется, человечеству нужны новые эффективные, более экологичные источники энергии в качестве не замены, но альтернативы традиционным углеводородам. И водород совершенно точно займет свою нишу в энергетике будущего, - говорит врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев. - По оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18% от общего мирового спроса на энергию. Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для преумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться. Для этого и был создан первый в стране "водородный консорциум". Важно, что в него вошли и университеты, и институты РАН, при этом все участники - это организации с серьезнейшим багажом компетенций в области водорода".

Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей "водородной цепочке": от технологий его получения до использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями РФ заинтересованными в развитии водородной энергетике. В ближайшее время участники разработают "дорожную карту" для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, ее проведение намечено на декабрь 2020 года.

Консорциум - структура открытая, в дальнейшем к нему присоединятся другие вузы и академические институты. Индустриальные партнеры войдут в наблюдательный совет консорциума для обеспечения трансфера технологий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
2020-й год
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