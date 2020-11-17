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Деловая газета "Взгляд"

Греция запросила у США истребители F-35

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Источник изображения: U.S. Air Force/Tech. Sgt. Matthew Plew

Греция официально направила запрос в США о приобретении с 2021 года 18-24 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщила газета Proto Thema со ссылкой на информацию из Минобороны Греции.

По данным СМИ, греческое правительство официально обратилось к Вашингтону с просьбой о немедленном приобретении истребителей. Министерство национальной обороны Греции, направило запрос администрации США 6 ноября, передает ТАСС.

"Решение о включении [Греции] в программу истребителя F-35 Joint Strike Fighter будет основано на множестве факторов, таких как программа поставки истребителей, план выплат, конфигурация самолета и возможная комбинация для получения в общей сложности 18-24 самолетов (новые или бывшие в употреблении в ВВС США, если таковые имеются)", – говорится в письме греческого ведомства.

Греция просит дать "немедленный ответ" по этому вопросу. Документ подписан генеральным директором по вооружениям и инвестициям Теодоросом Лагиосом. "Из-за внутренних финансовых договоренностей и других применимых правил в рамках бюджета и требований ЕС к его дефициту очень важно, чтобы первые F-35 были поставлены в 2021 году. Со своей стороны мы сделаем все возможное для реализации этой амбициозной программы", – сказано в запросе.

Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении разрешить продажу Объединенным Арабским Эмиратам истребителей F-35, разведывательных беспилотников MQ-9B и другого вооружения на сумму более 23 млрд долларов.


Елизавета Булкина

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