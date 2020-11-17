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РИА Новости

В Судане может появиться пункт технического обеспечения ВМФ России

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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 16 ноября/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подписать с Суданом соглашение о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан", – говорится в подписанном российским лидером документе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин обсудил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху сотрудничество по российской вакцине от COVID-19, в частности, возможные поставки отечественного препарата в эту страну.

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