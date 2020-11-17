В Судане может появиться пункт технического обеспечения ВМФ России

МОСКВА, 16 ноября/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подписать с Суданом соглашение о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан", – говорится в подписанном российским лидером документе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин обсудил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху сотрудничество по российской вакцине от COVID-19, в частности, возможные поставки отечественного препарата в эту страну.