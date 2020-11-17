Роскосмос рассекретил документы о первом советском луноходе

Согласно этим документам, проблемы с ракетой "Протон-К" могли сорвать лунную программу СССР

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал на своем сайте рассекреченные материалы о разработке и запуске тяжелой автоматической станции "Луна-17", которая осуществила посадку на поверхность естественного спутника Земли 50 лет назад, 17 ноября 1970 года. Из документов, в частности, следует, что неоднократные аварии с ракетами "Протон-К" могли привести к срыву лунной программы Советского Союза, поскольку с помощью этого носителя планировалось запустить "Луну-17".

Станция была запущена 10 ноября 1970 года, через несколько дней она вышла на орбиту Луны, затем были включены двигатели на торможение, и посадочная платформа 17 ноября мягко опустилась на поверхность спутника Земли. После первого радиосеанса и передачи в Центр управления полетом в Крыму фототелевизионной панорамы окружающей местности по команде с Земли на посадочной платформе были развернуты трапы. По ним на грунт съехал "Луноход-1" - первая в мире телеуправляемая передвижная научная лаборатория. Это было уже третье поколение советских автоматических "лунников".

"Луноход-1" проработал до 30 сентября 1971 года, что на три месяца превысило запланированный срок. За 301 сутки 6 часов 37 минут аппарат преодолел по лунной поверхности расстояние 10 540 м, обследовав площадь в 80 тысяч квадратных метров, отработав 537 циклов определения физико-механических свойств поверхности и выполнив химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы 211 лунных панорам и 25 тысяч снимков.

Однако успешному запуску станции "Луна-17" предшествовало множество проблем, в том числе связанных с отставанием от графика выполнения необходимых работ по отдельным агрегатам. Также до этого состоялось несколько аварийных пусков, требовалось тщательно проанализировать каждый и выявить причины неудач.

Отставание по срокам

Согласно рассекреченному приказу министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева от 17 ноября 1967 года, "работы по объекту Е-8 [луноход] до настоящего времени не развернуты в полном объеме и ведутся со значительным отставанием".

"Головная организация по объекту Е-8 - завод им. С. А. Лавочкина - не обеспечила руководства смежными организациями и не проявила к ним достаточной требовательности при проектных завязках объекта, а также в процессе разработки технической документации", - отмечалось в приказе.

Министр также отметил, что головное предприятие не полностью закончило подготовку к производству лунохода. В приказе подчеркнуто, что КБ Химмаш с отставанием на семь месяцев от установленных сроков ведет изготовление двигателей для огневых испытаний в составе двигательной установки. "Изготовление летных двигателей практически не начато", - указано в документе.

Отставание по ряду изделий продолжалось и 1968 году, и в 1969 году.

Уже в марте 1968 года на заседании коллегии министерства общего машиностроения (Минобщемаша) рассматривался вопрос о строительстве лунодрома в Евпатории для проведения испытаний системы дистанционного управления луноходом.

Анализ неудач

В одном из опубликованных документов, адресованных министру Афанасьеву, о ходе работ по луноходу от 6 мая 1969 года приведен график пусков комплекса Е-8. При этом отмечено, что экспериментальная отработка комплекса завершена, "но пуск первого объекта Е-8 был произведен 19 февраля 1969 года и закончился аварией из-за разрушения головного обтекателя на активном участке выведения".

Пуски второго и третьего летных объектов Е-8 по плану должны состояться осенью, 20 октября и 18 ноября 1969 года, сообщается в документе.

На заседании коллегии Минобщемаша 8 мая 1969 года обсуждался план работ по исследованию Луны, Венеры и Марса автоматическими станциями и ход работ по луноходу и станции.

"Сроки пусков важнейших космических объектов в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР сорваны вследствие отказов в работе при предыдущих пусках носителей 8К82К ("Протон-К") в связи с аварийной работой двигателей", - отмечается в протоколе к заседанию коллегии. Предыдущий аварийный пуск "Протона-К", о котором идет речь в документе, состоялся 2 апреля 1969 года, чуть более чем за месяц до заседания коллегии.

В протоколе подчеркивается, что ответственные лица должны "обратить серьезное внимание на вопросы обеспечения надежности носителя и принять необходимые меры".

Примечательно и неукоснительное поручение коллегии подготовить предложения по программе освоения Луны на ближайший период, "в случае выполнения американцами в июле с. г. программы "Аполлон", имея в виду сохранение приоритета в освоении Луны за Советским Союзом".

Неоднократные аварии тяжелого носителя

Начало 1970 года было вновь отмечено критикой в адрес головных предприятий и смежников по лунной программе. В приказе Минобщемаша от 22 января 1970 года отмечается, что состояние дел по изготовлению и летно-конструкторским испытаниям лунохода и комплекса Е-8-5, предназначенного для доставки лунного грунта на Землю, продолжает оставаться неудовлетворительным.

22 апреля 1970 года вышел приказ министра Афанасьева о мерах по повышению надежности ракеты-носителя 8К82К ("Протон-К"). "Заслушав и обсудив доклад о состоянии работ по обеспечению надежности изделия 8К82К (ракета-носитель "Протон-К") и готовности его к продолжению летно-конструкторских испытаний в составе комплексов Е-З, Е-8-5 и других, коллегия министерства общего машиностроения отметила, что план пусков космических объектов Е-8, Е8-5 и Л1 в первом полугодии 1970 года не будет выполнен", - отмечается в документе.

Положение дел было критическим, поскольку без ракеты "Протон-К" лунная программа не могла быть продолжена, ведь именно на этом носителе должна быть запущена станция "Луна-17".

Уже на следующий день, 23 апреля, коллегия Минобщемаша рассмотрела причины нескольких аварийных пусков ракет-носителей "Протон-К", которые привели к фактическому срыву программы запуска объектов лунохода и комплекса Е-8-5.

Результаты космических успехов доведены до ООН

Осенью 1970 года Завод им. С. А. Лавочкина доложил об итогах подготовки групп операторов лунохода к управлению аппаратом на лунной поверхности.

Как говорится в опубликованной справке о проведении предстартовых тренировок от 30 октября 1970 года, подписанной главным конструктором Завода им. С. А. Лавочкина Георгием Бабакиным, результаты работы "Лунохода-1" превзошли все ожидания, а многомесячные тренировки на лунодроме в Крыму имели большое значение.

В итоге 10 ноября 1970 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-К" была успешно запущена тяжелая автоматическая станция "Луна-17" с луноходом на борту.

На сайте Роскосмоса опубликована информационная нота в адрес председателя комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Документ содержит список объектов, выведенных Советским Союзом на орбиту вокруг Земли и дальше в космическое пространство с 31 октября по 9 февраля 1971 года, в их числе станция "Луна-17".

Также Роскосмос опубликовал комплект документов, подготовленных спортивным комиссаром Федерации авиационного спорта СССР Иваном Борисенко в адрес Международной авиационной федерации (FAI) - организации, одним из уставных видов деятельности которой являлось установление стандартов и регистрация рекордов в авиации и космонавтике. Документы содержат научно-технические приоритетные достижения и мировые рекорды, обеспеченные автоматической станцией "Луна-17" и "Луноходом-1".