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Известия.ru

Российские космонавты на МКС откроют запечатанный 11 лет назад люк

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову для выхода за борт Международной космической станции потребуется открыть люк, который был запечатан около 11 лет назад.

«Наша первая задача — проверить на модуле МИМ-2 (малый исследовательский модуль «Поиск», — Ред.) функционирование системы шлюзования и выхода через выходной люк, который не открывался около 11 лет», — сказал Рыжиков в видео, размещенном 16 ноября на сайте «Роскосмоса».

Он отметил, что космонавты подготовлены к различным нештатным ситуациям и работам по обеспечению герметичности люка.

Кроме того, космонавтам будет необходимо заменить сменную панель регулятора расхода жидкости на функционально-грузовом блоке «Заря», очистить остекление иллюминатора служебного модуля «Звезда» и выполнить несколько других сопутствующих задач.

В начале октября экипаж космической станции зарегистрировал показания приборов, которые фиксируют утечки воздуха. Место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Позже космонавт Иван Вагнер рассказал, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами. В настоящее время наземные специалисты решают, как основательно залатать трещину. Российские космонавты полагают, что трещина могла появиться от удара снаружи.

Данная трещина составляет 4,4-4,5 см в длину, пишет «Газета.ру».

В свою очередь независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил, что МКС устаревает, и поломки на станции будут только нарастать. Неисправности он объяснил усталостью металла.

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