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Известия.ru

В «Роскосмосе» рассказали о сокращении более 10 тыс. человек за два года

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Более 10 тыс. человек сокращены в ракетно-космической отрасли России с мая 2018 года в рамках снижения непроизводственных расходов организаций «Роскосмоса». Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко.

«За последние два года, с мая 2018 года, произошли следующие изменения: общая численность персонала отрасли снизилась на 10 тыс. человек — с 180 900 человек до 170 500 человек», — цитирует Харченко ТАСС.

По словам Харченко, сокращения произошли по поручению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и решению правления госкорпорации. Изменения в основном затронули непроизводственный персонал, а производительность труда при этом увеличилась на 16%. Зарплаты заместителей гендиректора «Роскосмоса» за этот время уменьшились в среднем более чем на 25%.

«Пресечена порочная практика привлечения так называемых прикомандированных работников. Это те люди, которые числились на предприятиях отрасли, а фактически работали в центральном аппарате и выполняли функции чиновников. С учетом этих работников численность отраслевого органа управления снизилась на 18%», — добавил Харченко.

В текущем году началось сокращение численности сотрудников объединенной ракетно-космической корпорации.

«До конца года [она] будет снижена с 114 человек (на начало года) до 21 человека, а в дальнейшем — до 15 человек», — подчеркнул Харченко.

Кроме того, «Роскосмос» планирует сэкономить 10% бюджета за счет расходов на транспорт. Со следующего года число машин, обслуживающих центральный аппарат госкорпорации сократится на 35%, будет внедряться практика использования корпоративного такси. Транспортные средства «будут предоставляться единым отраслевым оператором — ФГУП «Звездный».

Накануне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация работает в режиме «максимальной экономии». Он уточнил, что зарплаты менеджмента урезаны на 15–20%, на 100 человек сокращен аппарат госкорпорации.


Ранее, 12 ноября, стало известно, что «Роскосмос» разместил на сайте раздел с песнями о космосе. В том числе там размещены композиции, автором некоторых из них является гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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