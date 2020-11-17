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WarSpot

Литва покупает «Чёрных ястребов»

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Источник изображения: warspot.ru

Литва меняет советские вертолёты на американские. Вчера, 15 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Литвы подписало контракт на поставку четырёх машин Lockheed Martin UH-60M Black Hawk.

Стоимость сделки оценивается в $213 млн, из которых $30 млн будет выделено в рамках программы ERIP. Помимо поставки техники, контракт включает в себя обеспечение запчастями, обучение пилотов и наземного персонала, логистику и другие услуги. Вертолёты UH-60M Black Hawk заменят на вооружении литовской армии советские Ми-8.

Вертолёт UH-60M Black Hawk

Источник изображения: defensenews.com

«Списав последний советский устаревший вертолёт и перейдя на западные вертолётные технологии, мы начинаем совершенно новый этап для ВВС Литвы и идём в ногу с США и другими наиболее передовыми вооружёнными силами союзников по НАТО», — заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk поступил на вооружение американской армии в 1979 году, придя на смену Bell UH-1. Известно, что сегодня на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолётов UH-60 в различных модификациях, кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Машина вмещает до 14 человек (включая трёх членов экипажа), может нести стрелковое, ракетное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Продукция
UH-1 Iroquois
UH-60
Ми-8
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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