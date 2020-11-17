Последствия госпереворота: почему Турция решила купить С-400

The National Interest назвал причину покупки Турцией российских С-400

Турция могла пойти на покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400, в том числе из-за событий 2016 года, когда многих турецких пилотов истребителей F-16 арестовали после попытки госпереворота, пишут СМИ. На этом фоне США не оказали турецким властям ожидаемой поддержки, поэтому уже в 2017 году она заключила контракт на покупку "Триумфов" у России.

Одна из причин закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 заключается в том, что 2016 году многие турецкие пилоты истребителей F-16 были арестованы после попытки госпереворота, что сильно ударило по турецким ВВС, утверждает американское издание The National Interest.

Попытка переворота в Турции произошла летом 2016 года. Тогда власти республики обвинили в случившемся проповедника Фетхуллаха Гюлена. В связи с этими событиями было арестовано несколько тысяч человек, подозреваемых в поддержке путча. В их числе были военные, журналисты и сотрудники cиловых ведомств.

После ухода 300 нелояльных специалистов в Турции управлять истребителями было практически некому.

Соединенные Штаты со своей стороны отказались помогать Анкаре и направлять своих специалистов, чтобы обучать новые кадры.

На фоне таких событий Турция была вынуждена начать поиск новых возможностей для обороны воздушного пространства страны. Так турецкая сторона пришла к идее закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Тайфун». Уже в 2017 году Москва и Анкара заключили договор на поставку этих систем на сумму в $2,5 млрд, половину из которых покрывает российский кредит. Турция стала первой страной Североатлантического альянса, которая приобрел у Москвы эти ЗРК. Первые их поставки начались 12 июля прошлого года.

Подписанный Москвой и Анкарой контракт вызвал возмущение со стороны Соединенных Штатов, которые призывали Турцию отказаться от сделки. Вашингтон также предлагал вместо российских систем приобрести американские комплексы Patriot.

Против приобретения Турцией С-400 выступают не только США, но и НАТО в целом.

В военном блоке свою обеспокоенность этой сделкой объясняют тем, что через «Триумф» может происходить утечка сведений, раскрывающих возможности американских истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II. По этой причине Вашингтон приостановил поставку Анкаре этих самолетов, хотя Турция должна была получить более 100 единиц этой техники.

В отношении турецкой стороны также собирались ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Впрочем, на деле ограничительные меры в отношении Анкары не применили, несмотря на требования документа.

Но ультиматумы не повлияли на решение Турции о закупке С-400: она не отказалась от своей позиции. В середине октября республика впервые опробовала приобретенные у России зенитные ракетные системы на учениях на севере страны, в районе города Синоп, сообщало ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели», - указал собеседник агентства.

Как сообщалось в начале ноября, чтобы обезопасить американскую технику, в сенате США приступили к разработке законопроекта, в котором продажа другим государствам передовых систем вооружения, в том числе истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, будет предполагать ограничение на приобретение покупателями иностранных технологий, представляющих угрозу для американских.

В частности, к таким угрозам, как отмечало издание Breaking Defense, отнесли российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Журналисты обратили внимание, что, помимо этого, Соединенные Штаты рассматривают инициативу члена палаты представителей от Демократической партии Элиота Энгеля. Он предложил внести изменения в законодательство, согласно которым государствам, приобретающим F-35 Lightning II и другие передовые вооружения, в том числе беспилотники, придется проинформировать Вашингтон о целях и планах использования закупаемого оружия.

«Страны, не входящие в НАТО, такие как Финляндия и Швейцария, также рассматривают возможность закупки F-35, и им также придется придерживаться новых правил, если какая-либо версия законопроектов будет принята», - указали в Breaking Defense.

Лидия Мисник