Последствия госпереворота: почему Турция решила купить С-400

The National Interest назвал причину покупки Турцией российских С-400
Турция могла пойти на покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400, в том числе из-за событий 2016 года, когда многих турецких пилотов истребителей F-16 арестовали после попытки госпереворота, пишут СМИ. На этом фоне США не оказали турецким властям ожидаемой поддержки, поэтому уже в 2017 году она заключила контракт на покупку "Триумфов" у России.
Одна из причин закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 заключается в том, что 2016 году многие турецкие пилоты истребителей F-16 были арестованы после попытки госпереворота, что сильно ударило по турецким ВВС, утверждает американское издание The National Interest.
Попытка переворота в Турции произошла летом 2016 года. Тогда власти республики обвинили в случившемся проповедника Фетхуллаха Гюлена. В связи с этими событиями было арестовано несколько тысяч человек, подозреваемых в поддержке путча. В их числе были военные, журналисты и сотрудники cиловых ведомств.
После ухода 300 нелояльных специалистов в Турции управлять истребителями было практически некому.
На фоне таких событий Турция была вынуждена начать поиск новых возможностей для обороны воздушного пространства страны. Так турецкая сторона пришла к идее закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Тайфун». Уже в 2017 году Москва и Анкара заключили договор на поставку этих систем на сумму в $2,5 млрд, половину из которых покрывает российский кредит. Турция стала первой страной Североатлантического альянса, которая приобрел у Москвы эти ЗРК. Первые их поставки начались 12 июля прошлого года.
Подписанный Москвой и Анкарой контракт вызвал возмущение со стороны Соединенных Штатов, которые призывали Турцию отказаться от сделки. Вашингтон также предлагал вместо российских систем приобрести американские комплексы Patriot.
В военном блоке свою обеспокоенность этой сделкой объясняют тем, что через «Триумф» может происходить утечка сведений, раскрывающих возможности американских истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II. По этой причине Вашингтон приостановил поставку Анкаре этих самолетов, хотя Турция должна была получить более 100 единиц этой техники.
В отношении турецкой стороны также собирались ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Впрочем, на деле ограничительные меры в отношении Анкары не применили, несмотря на требования документа.
Но ультиматумы не повлияли на решение Турции о закупке С-400: она не отказалась от своей позиции. В середине октября республика впервые опробовала приобретенные у России зенитные ракетные системы на учениях на севере страны, в районе города Синоп, сообщало ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели», - указал собеседник агентства.
Как сообщалось в начале ноября, чтобы обезопасить американскую технику, в сенате США приступили к разработке законопроекта, в котором продажа другим государствам передовых систем вооружения, в том числе истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, будет предполагать ограничение на приобретение покупателями иностранных технологий, представляющих угрозу для американских.
Журналисты обратили внимание, что, помимо этого, Соединенные Штаты рассматривают инициативу члена палаты представителей от Демократической партии Элиота Энгеля. Он предложил внести изменения в законодательство, согласно которым государствам, приобретающим F-35 Lightning II и другие передовые вооружения, в том числе беспилотники, придется проинформировать Вашингтон о целях и планах использования закупаемого оружия.
«Страны, не входящие в НАТО, такие как Финляндия и Швейцария, также рассматривают возможность закупки F-35, и им также придется придерживаться новых правил, если какая-либо версия законопроектов будет принята», - указали в Breaking Defense.
Лидия Мисник