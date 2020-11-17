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Российская газета

В Минобороны рассказали о выполнении договоренностей в Нагорном Карабахе

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Источник изображения: Владимир Трефилов/ РИА Новости

В понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, как выполняется Указ президента РФ от 10 ноября 2020 года о развертывании на территории Нагорного Карабаха российского контингента миротворческих сил.

Главная новость - режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов. Там наши "голубые каски" круглосуточно мониторят обстановку. "Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти - в северной", - уточнил Конашенков.

Он также обрисовал ситуацию в Лачинском коридоре, который соединяет Карабах с Арменией. Там вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы действуют семь временных наблюдательных постов. Несущие на них службу миротворцы обеспечивают безопасное прохождение по Лачинскому коридору наших воинских колонн. Кроме того, там ведется разминирование и сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов. В понедельник наши саперы обследовали и разминировали дороги Степанакерт - Горис. Еще они убрали с проезжей части и обочин 27 единиц разбитой и поврежденной техники.

Конашенков напомнил, что 15 ноября в Нагорный Карабах с территории Армении в сопровождении патрулей российских миротворцев и нашей военной полиции в места проживания вернулись 725 человек, покинувших свои дома из-за боевых действий.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста", - сообщил генерал.

По его словам, командование миротворческого контингента взаимодействует с местными администрациями в решении вопросов местных религиозных общин. Так, по просьбе жителей российские военные выставили наблюдательный пост у древнего христианского памятника - действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе. При посредничестве наших "голубых касок" сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы эту святыню могли свободно посещать прихожане.

Конашенков сказал, что в Армению военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124 продолжают перебрасывать из России личный состав, военную технику и материальное имущество миротворцев. Всего с 10 ноября было выполнено 140 таких рейсов. И только за прошедшие сутки - двадцать.

В Степанакерте уже развернули штаб российского "голубых касок", с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Минобороны России организовано формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - сообщил Конашенков. По вопросам деятельности этого Центра наши военные взаимодействуют с местной администрацией.

Кроме того, для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. А информацию об оперативной обстановке и деятельности наших миротворческих сил в Нагорном Карабахе постоянно размещают в специальном разделе на сайте Минобороны РФ.


Юрий Гаврилов

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Азербайджан
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Компании
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Конашенков Игорь
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2020-й год
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