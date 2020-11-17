За два года в российской космической отрасли сократили 10,4 тыс. сотрудников

Заместитель гендиректора Роскосмоса по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко отметил, что производительность труда при этом выросла на 16%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек сокращены в ракетно-космической отрасли России с мая 2018 года в рамках снижения непроизводственных расходов организаций Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель гендиректора госкорпорации по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко.

"За последние два года с мая 2018 года произошли следующие изменения: общая численность персонала отрасли снизилась на 10 тыс. человек - с 180 900 человек до 170 500 человек", - отметил он, подчеркнув, что производительность труда при этом выросла на 16%.

По словам Харченко, сокращения произошли по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и решению правления госкорпорации. Он подчеркнул, что изменения в основном затронули непроизводственный персонал.

В то же время зарплаты заместителей генерального директора Роскосмос за этот период снизились в среднем более чем на 25%. "Пресечена порочная практика привлечения так называемых прикомандированных работников. Это те люди, которые числились на предприятиях отрасли, а фактически работали в центральном аппарате и выполняли функции чиновников. С учетом этих работников численность отраслевого органа управления снизилась на 18%", - добавил замглавы госкорпорации.

К тому же в 2020 году началось сокращение численности сотрудников Объединенной ракетно-космической корпорации. "До конца года [она] будет снижена со 114 человек (на начало года) до 21 человека, а в дальнейшем - до 15 человек", - уточнил Харченко.

Расходы на транспорт

Также Роскосмос планирует сэкономить 10% бюджета за счет расходов на транспорт. "С 2021 года количество автомобилей, обслуживающих центральный аппарат госкорпорации "Роскосмос", снизится на 35% с понижением их класса и внедрением практики использования корпоративного такси", - рассказал замгендиректора.

Такое решение, уверены в госкорпорации, позволит более предметно контролировать деловые поездки и расходы на них. "Все автомобили теперь будут предоставляться единым отраслевым оператором - ФГУП "Звездный", - пояснил Харченко.

Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация работает в режиме "максимальной экономии". По его словам, урезаны на 15-20% зарплаты менеджмента, на 100 человек сокращен аппарат госкорпорации. В беседе с ТАСС Рогозин также добавил, что оптимизация расходов будет проведена и в части транспорта: с 1 января большая часть руководящего состава госкорпорации пересядет со служебного авто на такси.