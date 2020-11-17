Силы оперативного реагирования стран НАТО в Арктике

С начала 2000-х гг. ведущие государства мира, и в особенности приполярные государства, входящие в военно-политический блок НАТО, проявляют все большую активность в наращивании своего присутствия в Арктике и апробировании различных форм проецирования в регионе своего геополитического, военного, экономического и научно-технического потенциала и влияния.

Известная геостратегическая и экономическая ценность присутствия в Арктике на фоне способствующих освоению акватории региона климатических изменений стимулирует заинтересованные государства к наращиванию своего потенциала по всему спектру возможностей с одновременным продвижением геополитических установок, обосновывающих изменение существующего статус-кво.

U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Diana Cossaboom U.S. Northern Command’s Exercise Arctic Edge 2020. Источник: https://russiancouncil.ru/

Несмотря на поддерживаемый всеми заинтересованными в присутствии в Арктике государствами относительный консенсус о необходимости мирного освоения региона, недопустимости «гонки вооружений» и критическом наращивании силовой компоненты, очевидно, что при возникновении даже не приводящих к открытому силовому противостоянию инцидентов и конфликтных ситуаций, неоспоримое преимущество будут иметь те государства, которые обладают наибольшим набором возможностей оперативной (пусть даже «фоновой») силовой аргументации своей позиции посредством использования адаптированных к специфическим местным условиям воинских контингентов. Районы дислокации таких контингентов и накопленный набор компетенций являются готовым и трансформируемым потенциалом для обеспечения хозяйственно-экономического освоения полярных территорий.

В условиях фактически заново развернувшейся «арктической гонки» среди заинтересованных стран неоспоримые преимущества сохраняются у приполярных государств, исторически имеющих наибольший набор компетенций присутствия в специфических арктических условиях. Речь идет о проведении научных геологических и гидрографических исследований, освоении и ведении хозяйственной деятельности в регионе, размещении и дислокации специализированных воинских контингентов и пр.

Различные рода войск приарктических государств в силу их геостратегического положения апробируются к действию в условиях низких температур в целом и в арктических условиях в частности. Такие учения входят в программы их учебно-боевой подготовки как в плане защиты национальных территорий, так и в плане ведения наступательных действий на сопредельных территориях. Для государств, входящих в блок НАТО (с учетом их региональных зон ответственности), апробирование и готовность их вооруженных сил к действиям в условиях низких температур являются обязательной для поддержания возможностей блока по проецированию сил и средств в регионы с низкотемпературными климатическими условиями.

Отработка государствами — членами НАТО и странами-партнерами взаимодействия выделяемых сил и боевого слаживания в арктическом регионе проводится в ходе многонациональных учений — ARCTIC EDGE (организатор — оперативное командованием ВС США на Аляске — US Army Alaska / USARAK), Cold Response и Joint Reindeer (организатор — Генеральный штаб ВС Норвегии), Trident Juncture и пр. На сегодняшний день наиболее масштабными учениями сил НАТО и стран-партнеров в регионе являются маневры «Trident Juncture 2018» (конец октября — начало ноября 2018 г.), развернувшиеся на полигонах в центральной и северной частях Норвегии и позиционных районах в прилегающих акваториях Северной Атлантики и Балтики. В учениях приняли участие подразделения сухопутных и военно-морских сил из 31 страны, было задействовано порядка 50 тыс. военнослужащих, до 10 тыс. единиц наземной техники, 250 единиц авиационной техники, 65 кораблей.

Тем не менее очевидно (и это подтверждается итогами проводимых НАТО учений), что даже периодически привлекаемые для отработки ведения боевых действий в низкотемпературных условиях «обычные» воинские подразделения окажутся недостаточно подготовленными для дислоцирования в еще более специфичных и сложных заполярных условиях Арктики в силу морально-психологических факторов, а также отсутствия специального снаряжения и подготовки. Поэтому в вооруженных силах всех приарктических государств акцент ставится на выделении специальных воинских подразделений, приоритетно ориентированных для дислокации на постоянной либо вахтовой основе на приполярных и заполярных территориях, либо для оперативной («мгновенной») переброски в данный регион.

В этой связи представляют интерес анализ и оценка компетенций государств — членов НАТО, имеющих территории с непосредственным выходом в Арктику и к Северному Ледовитому океану — Канады, Норвегии, США и Дании, по дислоцированию на постоянной (вахтовой) основе специализированных воинских контингентов в арктических условиях, их учебно-боевой, тактической и специальной подготовки.

Силы оперативного реагирования ВС Дании в Арктике

В октябре 2012 г. в структуре вооруженных сил Дании было создано специальное арктическое региональное командование Arktisk Kommando, в зону ответственности которого входят Гренландия и Фарерские острова. Создание арктического командования было нацелено на наращивание потенциала сил специального назначения в регионе. Опорными пунктами являются столица Гренландии город Нуук, авиабазы Thule и Aalborg.

На привлечение к боевым операциям в структуре Arktisk Kommando также ориентированы специальные подразделения Jægerkorpset (корпус егерей) и Frømandskorpset (группа боевых пловцов), с июня 2015 г. оперативно подчиняющиеся командованию сил специальных операций ВС Дании.

Санный патруль Slædepatruljen Sirius, Дания. Источник: https://karriere.forsvaret.dk/

Использование групп спецназначения Jægerkorpset и Frømandskorpset, проходящих в том числе отдельную программу подготовки для действий в заполярных климатических условиях, ориентировано на защиту арктических объектов и инфраструктуры (военных баз, метеостанций, нефте- и газопромыслов, трубопроводов и терминалов), а также на экстренное реагирование на различные нештатные ситуации.

Более того, арктическому региональному командованию подчиняется специальная арктическая патрульная группа Slædepatruljen Sirius (санный патруль), с опорной базой в г. Данеборг, патрулирующая побережье Гренландии. В составе группы Sirius проходит арктическую подготовку значительная часть персонала сил спецназначения ВС Дании.

Санный патруль Slædepatruljen Sirius (Siriuspatruljen)

Постоянное военное присутствие Дании в Гренландии обеспечивается патрульной группой Slædepatruljen Sirius (санный патруль), решающей задачи охраны (и при необходимости — обороны) периметра государственной границы Гренландии, а также обеспечения правопорядка и ведения специальной разведки. Основным пунктом базирования является населенный пункт Данеборг, а также базы на станциях Nord, Danmarkshavn и Mestersvig.

Штатная структура группы Sirius составляет 12 человек — шесть патрульных групп (санных патрулей) по два человека и собачья упряжка, составляемая из 14 ездовых собак гренландской породы в каждой. Периметр патрулирования группы Sirius охватывает северо-восточное и северное побережье Гренландии (площадь района патрулирования — более 160 тыс. кв. км); по маршруту рассредоточены опорные пункты, оборудованные из сборных хижин (разворачиваемых за 50 нормочасов). Патрулирование осуществляется вахтовым методом, длительностью до 4 месяцев. Маршрут патрулирования одной группы за период вахты составляет порядка 4 тыс. км.

Группа Sirius комплектуется из лиц, прошедших военную службу и тестовый уровень отбора, включающий комплекс физических (марш-бросок, заплыв, ориентирование на местности) и психологических тестов.

Программа подготовки длительностью около шести месяцев (с ноября по июнь) разбита на четыре этапа:

первый этап (ноябрь–декабрь) — стрелковая подготовка, отработка навыков охоты, противопожарная подготовка, навыки бытового обустройства и поддержания гигиены;

второй этап (январь) — ветеринарный курс, санное патрулирование, обращения с силовыми установками и мехчастью, метеорологическая подготовка, навыки транспортировки грузов;

третий этап (февраль) — курс зимней подготовки на военной базе Mestersvig (северо-восточное побережье Гренландии);

четвертый этап (март-июнь) — курс радиосвязной подготовки, патрулирование и навыки обеспечения снабжения.

После обучения курсанты проводят 26 месячную вахту в северо-восточной Гренландии. В составе группы Sirius проходит арктическую подготовку значительная часть персонала сил спецназначения ВС Дании.

Группа аэромобильного спецназа Jægerkorpset (корпус егерей)

Аэромобильный спецназ Jægerkorpset, Дания. Источник: https://russiancouncil.ru/

Группа спецназа Jægerkorpset (корпус егерей) по назначению аналогична подразделениям рейнджеров армии США и преимущественно ориентируется на антитеррористические операции. Место постоянной дислокации группы — учебно-тренировочный центр на авиабазе Ольборг. Численность группы составляет около 150 человек. В связи с расширением зон ответственности сил специального назначения (в том числе и на арктическом направлении) планируется увеличение численности до 200–300 человек.

Основной упор тактического использования егерей делается на их аэромобильное применение. Доставка к месту проведения операций (десантирования) осуществляется транспортными самолетами C-130 и вертолетами CH-47, для боевой поддержки используются вертолеты MD-500.

Группа комплектуется только из числа лиц, находящихся на военной службе, прошедших отбор и подготовку по специальной программе, состоящей из 12 курсов длительностью 18 месяцев.

Подготовительная программа тестового отбора включает три курса (FORKURSUS 1/2/3) оценки общего уровня соответствия и пригодности по параметрам физической, психологической и интеллектуальной подготовки.

Отборочный курс Patrol (8 недель) включает аэромобильную подготовку, плавание и использование плавсредств, дневные и ночные марш-броски с топографическим ориентированием на местности, адаптация к действиям в холодной воде (в диапазоне температур 7-10°С / 44,5°F), навыки выживания и патрулирования, тесты на психологическую устойчивость.

Основной отборочный (аспирантский) курс ASPKUR (8 недель) включает стрелковую, минно-подрывную, аэромобильную и плавательную подготовку, адаптацию к действиям в холодной воде (в диапазоне температур 7–10°С/44,5°F), дневные и ночные марш-броски с ориентированием на местности (в том числе финальный — на дистанцию 60 км с полной выкладкой (40 кг) с нормативом 12 часов + два марш-броска на 50 км с полной выкладкой (40 кг) с нормативом 48 часов), отработку навыков выживаемости и патрулирования, тесты на психологическую устойчивость. Прошедшие отборочный курс предварительно зачисляются в состав группы.

Этап специальной боевой подготовки включает парашютно-десантную подготовку (2 недели, десантирование с самолетов C-130) и курс боевого плавания (3 недели, под инструктажем специалистов группы боевых пловцов Frømandskorpset).

Основная подготовка (52 недели) проводится в составе боевого подразделения.

Отдельный курс адаптации курсантов к действиям в арктических условиях проводится в северной части Швеции. Основная арктическая подготовка персонала Jægerkorpset и отработка действий в условиях Заполярья проводится в учебном центре егерского спецназа Utin Jääkärirykmentti ВС Финляндии.

Группа боевых пловцов Frømandskorpset

Боевые пловцы Frømandskorpset, Дания. Источник: https://russiancouncil.ru/

Группа боевых пловцов Frømandskorpset (FKP), созданная в 1957 году в структуре ВМС Дании, приоритетно ориентирована на проведение диверсионных и подрывных операций в портовой и прибрежной зонах, а также на противодействие диверсионным подразделениям. Численность Frømandskorpset составляет около 130 человек. В связи с расширением зон ответственности сил специального назначения, в том числе и на арктическом направлении, планируется увеличение численности до 200-300 человек.

Базовая подготовка Frømandskorpset проводится на учебной базе Torpedo Station Kongsøre, в Конгсере, являющимся местом их постоянной дислокации. Отработка навыков ведения боевых действий в арктических условиях ведется на полигонах в Норвегии и Швеции.

Предварительный отбор проводится по параметрам физической подготовки и психологической адаптированности (стрессоустойчивость, коммуникабельность, навыки работы в команде и самостоятельное выполнение задач). Те, кто справился с предварительным отбором, проходят курс наземной и водной подготовки длительностью 92 часа.

Программа боевого обучения длительностью 9 месяцев (с января по октябрь) включает базовый курс морской подготовки (5 недель, включая аквалангистскую подготовку, отработку навыков спасение на море, тактическую подготовку проведения боевых операций на море, курс выживания), два курса подготовки по основной методике (18 недель и 16 недель, включая парашютно-десантную подготовку, использование малых плавсредств, ориентирование на суше и под водой, альпинистскую подготовку, ведение ближнего боя).

Силы оперативного реагирования ВС Норвегии в Арктике

Механизированный батальон Telemark, Норвегия. Источник: http://discovermilitary.com/

В состав оперативного контингента ВС Норвегии, ориентированного на действие в приарктическом регионе, входят подразделения, выделяемые из состава дислоцирующихся в норвежском Заполярье армейских полков Nord и Finnmark, а также группы спецназа командования сил специальных операций ВС Норвегии NORSOC — Forsvarets Spesialkommando / FSK (рейнджеров-парашютистов) и Marinejegerkommandoen / MJK (морские егери).

Ввиду сложных климатических условий Норвегии подготовка личного состава к ведению боевых действий в арктических условиях представляет собой один из ключевых элементов учебно-боевой подготовки армейских подразделений вооруженных сил и частей специального назначения. Основной базой для оперативно-тактической и специальной подготовки является учебный центр Norwegian School of Winter Warfare (NSWW), расположенный в Terningmoen Camp (Будё, восточное побережье Норвегии). Также это — базовый учебный центр стран — участниц НАТО по отработке ведения боевых действий в условиях низких температур (NATO Centre of Excellence for Cold Weather Operations / COE-CWO).

Основные программы центра COE-CWO ориентированы на отработку тактики ведения боевых действий, а также функционирования служб разведки, управления и связи в субарктических и арктических погодных условиях. Оперативные учебные группы формируются в объеме батальона. На основе полученного опыта издаются учебные руководства и рекомендации для ВС Норвегии и стран НАТО.

Оперативное взаимодействие в приполярных условиях с силами стран — членов НАТО отрабатывается в ходе периодически проводимых на территории Норвегии масштабных международных учениях Cold Response, Joint Reindeer, Trident Juncture и пр.

Части армейских подразделений ВС Норвегии

Основная ставка в проводимой реорганизации армейских частей вооруженных сил Норвегии, расквартированных на заполярных территориях, делается на создание специальных компактных мобильных войсковых подразделений, способных выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии с коллективными силами стран НАТО.

Основой армейских сил на арктическом направлении является специальная бригада Nord в составе танкового батальона, механизированного батальона Telemark, 2-го мотопехотного батальона, а также батальона САУ, батальона связи, разведки и РЭБ, инженерного батальона и частей обеспечения. На оперативное реагирование при возникновении угроз у северного побережья Норвегии специально ориентирован 2-й батальон бригады Nord (численностью в 460 военнослужащих срочной службы и около 160 гражданских сотрудников), расквартированный в военном городке Skjold (поселок Målselv). Комплектование боевой техникой оптимизировано для использования в приполярных условиях и включает бронированную гусеничную технику и снегоходы. Структурно батальон состоит из четырех рот — трех моторизованных (оснащенные БТР «Patria Pasi» и М113, а также снегоходами и вездеходами) и роты боевой поддержки (включающая разведывательный, минометный и медицинский взводы).

7-я рота специального назначения полка Finmark (Finmark 7th Jager Company)

Finmark 7th Jager Company, Норвегия. Источник: https://russiancouncil.ru/

В составе полка Finmark, дислоцированного для прикрытия промышленного района Киркенеса, сформирована 7-я егерская рота (Finmark 7th Jager Company), проходящая специальную подготовку для оперативных действий в арктических условиях и ориентированная на проведение разведывательно-диверсионных операций в тылу противника, а также ведение заградительных спецопераций и партизанской борьбы в случае оккупации территории Норвегии.

Особое внимание при боевой подготовке личного состава роты уделяется отработке тактики автономных действий в условиях критически низких температур. По опыту учебно-боевой подготовки рота способна полностью автономно действовать в необорудованных полевых условиях до двух недель при сорокаградусном морозе. Для обеспечения автономности ведения активных боевых действий используется тактика предварительного оборудования тайников и схронов с топливом, боеприпасами и снаряжением.

Особенностью тактической подготовки личного состава роты является максимальное использование и тренировка генетической адаптированности норвежцев к местным климатическим условиям. Упор делается на развитие навыков выживания и тренировку физических возможностей адаптации организма к низким температурам с минимальным набором снаряжения и использованием условий природного ландшафта.

Организационно рота состоит из четырех взводов (по три отделения численностью 8 человек в каждом), штабной группы и трех групп снайперов. Мобильность оперативных групп в арктических условиях, помимо использования снегоходов Skidoo и Yamaha Viking и лыжного снаряжения, обеспечивается привлечением вертолетов Bell 412 ВВС Норвегии.

Группы командования сил специального назначения NORSOC

В 2013 г. в структуре Министерства обороны Норвегии было создано командование сил специального назначения NORSOC, объединившее группу спецназа ВС Forsvarets Spesialkommando (FSK) и спецназ ВМС. При этом группа рейнджеров-парашютистов Forsvarets Spesialkommando (FSK) преимущественно ориентирована на антитеррористическое противодействие и защиту морских объектов и инфраструктуры нефте- и газодобычи (буровых платформ) у северного побережья Норвегии.

Группа морских егерей Marinejegerkommandoen (MJK)

Морские егеря Marinejegerkommandoen, Норвегия. Источник: https://russiancouncil.ru/

Группа морского спецназа (морских егерей) Marinejegerkommandoen / MJK, базирующаяся на арктической военно-морской базе Ramsund ВМС Норвегии, ориентирована на выполнение задач по патрулированию береговой линии побережья и прилегающих акваторий, а также проведение разведывательно-диверсионных операций. Персонал Marinejegerkommandoen численностью около 200 человек подразделяется на группы морских егерей и боевых пловцов.

Отбор персонала проходит по итогам отборочного тестового курса (5 недель, проверка по физическим и психологическим параметрам) и базового учебного курса (Marinejegerkurs, 4 месяца), включающего стрелковую подготовку, ориентирование на местности и патрулирование, использование плавсредств, подводное плавание и водолазную подготовку, а также парашютно-десантную подготовку. По прохождении базового курса курсанты зачисляются в состав группы и стажируются на военно-морской базе Ramsund по специализации (длительность около 18 месяцев).

Отработка ведения боевых операций в зимних и заполярных климатических условиях является одним из основных направлений боевой подготовки морских егерей. В частности, программа учебной подготовки включает курсы выживания в арктических условиях и отработку тактики ведения боевых действий в зимнее время. Группа морских егерей способна автономно действовать в полевых условиях до 30 суток.

Силы оперативного реагирования ВС США в Арктике

В структуре вооруженных сила США отсутствуют специальные арктические подразделения. Основной компонентой сил реагирования в арктической зоне являются армейские подразделения, входящие в состав командования ВС США на Аляске (US Army Alaska — USARAK), а также отдельные подразделения Командования сил специальных операций ВС США (USSOCOM), ориентированные на применение в приполярных регионах, прилегающих к зонам их оперативной ответственности.

Силы командования ВС США на Аляске (US Army Alaska / USARAK)

Основной компонентой сил реагирования в арктической зоне являются армейские подразделения из состава оперативного командования ВС США на Аляске, входящего в структуру Северного командования ВС США (United States Northern Command, USNORTHCOM).

Оперативные силы USARAK включают две бригадные группы из состава 25-й легкой пехотной дивизии (со штабом на Гавайях) — 1-я бригадная тактическая группа Strayker (штаб в Fort Wainwright, в составе трех пехотных и одного разведывательного батальонов, а также инженерного и вспомогательного батальонов) и 4-я воздушно-десантная бригадная тактическая группа (штаб в Fort Richardson, в составе трех десантных, разведывательного и инженерного батальонов). Кроме того, в состав USARAK входят группа авиационной поддержки Aviation Task Force (USARAK Aviation Task Force) — подразделения 52-го и 159-го авиационных полков, оснащенных ударными и военно-транспортными вертолетами AH-64 Apache, UH-60A Black Hawk и СН-47 Chinook, базирующиеся на военной базе Elmendorf-Richardson.

В структуру USARAK также входят центр учебно-боевой подготовки Northern Warfare Training Center (NWTC), испытательный центр Cold Regions Test Center (CRTC) и исследовательские инженерные лаборатории Cold Regions Research and Engineering Laboratory (CRREL), специализирующиеся на подготовке армейских подразделений и испытаниях систем вооружения и специальной техники в приполярных условиях.

Учебно-боевая арктическая подготовка включает отработку проведения операций в горных и приполярных условиях, а также на ледниковых поверхностях, ориентирование в условиях снежных и арктических пустынь, использование лыжного и альпинистского снаряжения, парашютно-десантную и стрелковую подготовку, навыков транспортировки грузов и снаряжения.

Подразделения Командования сил специальных операций ВС США (U.S. Special Operations Command — USSOCOM)

Из состава Командования сил специальных операций ВС США (U.S. Special Operations Command — USSOCOM) для проведения операций в приарктических и полярных районах приоритетно ориентированы Navy SEAL («морские котики») и 10-я десантная группа специального назначения. Переброска войск спецназначения ВС США в полярные районы может осуществляться с авиабазы Elmendorf-Richardson на Аляске и датской авиабазы Thule в Гренландии с использованием военно-транспортных самолетов МС-130P и конвертопланов CV-22 Tiltrotor.

10-я группа спецназа (10th Special Forces Group)

10-я группа спецназа, США. Источник: https://russiancouncil.ru/

Ориентированная на оперативное использование на европейском континенте 10-я группа спецназа (10th Special Forces Group), базирующаяся в Fort Carson (Колорадо), является одним из наиболее адаптированных спецподразделений для использования в арктических условиях. Программа подготовки в том числе включает отработку ведения боевых действий в горных и холодных климатических условиях с практическими занятиями, приводящимися в учебных центрах Fort Drum (штат Нью-Йорк), Camp Ripley (Миннесота) и Camp McCoy (Висконсин).

Специальная подготовка к действиям в приарктической зоне проводится в учебном центре Special Forces Advanced Mountain Operations School, расположенном в штате Колорадо, и учебном центре Northern Warfare Training Center (Форт Уэйнрайт, Аляска). Программа подготовки включает адаптацию к ведению боевых действий в условиях низких температур, а также марш-броски с использованием лыжного снаряжения и снегоходов. Кроме того, при оперативном дислоцировании в Европе подготовка также проводится в учебном центре ВС Норвегии School of Winter Warfare.

Navy SEAL («морские котики»)

Из подразделений Navy SEAL для действия в регионах с холодными климатическими условиями (в том числе арктических территориях) ориентирована 2-я группа (SEAL Team TWO), базирующаяся на базе Little Creek (Виржиния). К районам проведения специальных операций оперативные группы могут доставляться на борту многоцелевых АПЛ типа Los Angeles со специально оборудованными шлюзовыми ангарными отсеками DDS (Dry Deck Shelters) для надводного выведения надувных резиновых лодок CRRC и передвижных модулей SDV (SEAL Delivery Vehicles), применяемых в том числе и с подводного положения.

Персонал SEAL Team Two проходит специальную программу подготовки по проведению операций в условиях критически низких температур в горных и арктических районах. Подготовка курсантов подразделений SEAL проводится в учебном центре Kodiak (Аляска), используемом для подготовки сил US Special Operations Command (USSOCOM) и Корпуса морской пехоты.

Специальное обучение по действию в холодных климатических и арктических условиях курсанты проходят в рамках квалификационного курса SEAL Qualification Training (SQT), проводимого по завершении базового курса Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S). Квалификационный курс SQT длительностью 26 недель ориентирован на тактическую подготовку курсантов перед командированием в подразделения и включает блоки занятий по стрелковой, минно-взрывной и медицинской подготовке, навигации и ориентированию на местности, парашютно-десантной подготовке, выживанию на местности, адаптации к действиям в водной среде.

Программа подготовки курсантов SEAL к действиям в холодных климатических условиях была разработана в 2002 г., а с 2009 г. курс входит в перечень программ учебно-боевой подготовки командования ВМС США.

Программа длительностью 28 дней включает обучение ведению боевых действий в высокогорных и приполярных условиях, а именно — обучение альпинистской подготовки, навыкам выживания и полевого обустройства в условиях низких температур горных и арктических пустынь, подводному плаванию при низких температурах, марш-броскам и патрулированию в высокогорных и арктических условиях.

Корпус морской пехоты (U.S. Marine Corps)

US Marine Corps/Lance Cpl. Cody J. Ohira Корпус морской пехоты, США. Источник: https://russiancouncil.ru/

Подразделения Корпуса морской пехоты, как основная компонента экспедиционных сил США, в рамках учебно-боевой подготовки ориентируются на ведение боевых действий в холодных климатических условиях, в том числе в приарктических районах.

Специальная подготовка подразделений корпуса морской пехоты к действиям в арктических условиях ведется в учебном центре горной подготовки Marine Corps Mountain Warfare Training Center (MCMWTC) на территории военной базы Pickel Meadow (Кэмп-Пендлтон, Калифорния), а также в учебном центре Norwegian School of Winter Warfare (NSWW) ВС Норвегии (н.п. Эльверум).

Программы подготовки включают курсы выживания и тактики действий в высокогорье и в приполярных территориях, а также изучение медицинских проблем жизнедеятельности в условиях низких температур.

Учебно-боевая подготовка арктических сил ВС США

Базовым учебным центром для подготовки войск и спецподразделений ВС США к действиям в условиях критически низких температур является учебный центр Northern Warfare Training Center (NWTC) регионального командования армии США на Аляске, дислоцированный в Форт-Уэйнрайт. Практические занятия также проводятся на полигоне Black Rapids. В год через центр проходит более 1200 слушателей.

Программа учебно-боевой подготовки в NWTC включает следующие специальные курсы:

Cold Weather Orientation Course (CWOC) — вводный курс (4 дня) по особенностям ведения боевых действий в условиях критически низких температур и в заснеженной местности.

— вводный курс (4 дня) по особенностям ведения боевых действий в условиях критически низких температур и в заснеженной местности. Cold Weather Leaders Course (CWLC) — 11-дневный курс отработки навыков действий в условиях критически низких температур и в заснеженной местности на уровне взводных групп. Упор делается на особенностях использования специального обмундирования, лыжного и иного снаряжения, эксплуатации вооружения и материалов, топографического ориентирования на местности и навигации.

— 11-дневный курс отработки навыков действий в условиях критически низких температур и в заснеженной местности на уровне взводных групп. Упор делается на особенностях использования специального обмундирования, лыжного и иного снаряжения, эксплуатации вооружения и материалов, топографического ориентирования на местности и навигации. Basic Military Mountaineering Course (BMMC) — курс базовой горно-альпинистской подготовки (15 дней).

— курс базовой горно-альпинистской подготовки (15 дней). Assault Climbers Course (ACC) — курс групповой горно-альпинисткой подготовки (11 дней) с подготовкой по нормам ведения боевых действий в горной местности FM 3-97.6 и FM 3-97.61.

— курс групповой горно-альпинисткой подготовки (11 дней) с подготовкой по нормам ведения боевых действий в горной местности FM 3-97.6 и FM 3-97.61. Mountain Warfare Orientation Course (MWOC) — 4-дневный курс альпинистской и горной подготовки и планирования операций в горной местности на уровне ротных и батальонных групп.

— 4-дневный курс альпинистской и горной подготовки и планирования операций в горной местности на уровне ротных и батальонных групп. Cold Weather Indoctrination Course (CWIC) — курс по отработке навыков выживания и полевого обустройства подразделений в условиях критически низких температур (эксплуатация лыжно-санного снаряжения, техники и вооружения), стрелковой подготовки, тактики ведения боевых действий и маскировки на местности. Курс состоит из трех этапов, на конечном этапе отработка ведется на уровне батальона или бригады.

Также программа включает курс индивидуальной подготовки ALIT (Arctic Light Individual Training Program), нацеленный на подготовку и оценку индивидуальных навыков оказания медицинской помощи, эксплуатации техники и вооружения, использования лыжно-санного оснащения, навыков выживания со стандартным комплектом обмундирования, снаряжения и вооружения при низких температурах.

Для учебной подготовки в северных и арктических условиях был разработан ряд специальных инструкций и руководств по полевому обустройству личного состава, способам и тактике ведению боевых действий в холодных климатических условиях.

Помимо общевойсковых тактических приемов в виде обхвата и флангового обхода, препятствования подходу резервов и снабжения, тактика и методы проведения наступательных операций в арктических условиях ориентированы на использование специфических климатических условий, благоприятствующих устройству засад и тактике инфильтрации (проникновение мелких групп через боевые порядки противника), чему также содействует отсутствие возможности выстраивания в арктических условиях сплошной обороны и невысокая плотность войск.

При организации обороны эффективной признается тактика изматывания наступающих группировок рассредоточенным воздействием разведывательно-диверсионных групп с целью максимального отвлечения сил и средств на обеспечение охраны и связывание мобильности. Ввиду невозможности выстраивания сплошной обороны, принципиальное значение имеет формирование опорных пунктов и резервов, а также логистики. Важное значение придается правильной организации круговой обороны из-за трудности боевого маневрирования в сложных условиях и инженерно-технического обеспечения с обустройством укреплений из снеговых конструкций, а также проведения минно-взрывных операций и использования мин в полярных условиях.

Для обеспечения ведения маневренных боевых действий в арктических условиях регламентируется организация в частях мобильных групп лыжников: в структуре роты в размере взвода, в батальоне — до роты. Разведывательно-патрульный взвод лыжников состоит из трех отделений (в среднем по 8 человек в каждом, два комплекта палаток и саней). Для усиления формируются также пулеметно-минометный разведывательный взвод лыжников, в составе пулеметного отделения, минометной группы, группы гранатомётчиков и операторов ПТУР (по 8 человек в каждом, два комплекта палаток и саней).

Отработка оперативного и тактического межвидового взаимодействия сил и средств оперативного командования ВС США на Аляске в экстремально холодных погодных условиях, характерных для Арктического региона, и их боевое слаживание проводятся раз в два года в ходе учений Arctic Edge. В учениях ARCTIC EDGE 2018 приняло участие порядка 1500 военнослужащих из подразделений оперативного командования ВС США на Аляске, а на прошедших в конце февраля — начале марта 2020 г. учениях ARCTIC EDGE 2020 было задействовано около тысячи военнослужащих ВС США, а также военнослужащие Объединенного оперативного командования ВС Канады.

Силы оперативного реагирования ВС Канады в Арктике

Координирование силами и средствами ВС Канады на северных территориях осуществляется региональным оперативным командованием Joint Task Force (North) / JTFN со штаб-квартирой в Йеллоунайф. В зоне ответственности JTFN находится порядка 40% территории Канады и 3/4 береговой линии.

Компонента вооруженных сил JTFN обеспечивается четырьмя армейскими группами (Arctic Response Company Groups — ARCG), также в оперативном подчинении ВС находится 1-я патрульная группа рейнджеров (1st Canadian Ranger Patrol Group — 1 CRPG). Для обеспечения мобильности JTFN создана 440-я транспортная эскадрилья (самолеты CC-138 Twin Otter).

Постоянное присутствие на приполярных территориях обеспечивают патрульные подразделения, формируемые по территориальному принципу из числа коренных жителей. В силу их специализации они обеспечивают только экспедиционное патрулирование приарктических районов. Для поддержки патрульных групп рейнджеров ориентированы специально формируемые армейские оперативные группы, привлекаемые по принципу усиления.

Реорганизация структуры ВС Канады на северных территориях началась из-за негативного опыта армейских учений, проводившихся в приполярных районах в начале 2000-х гг. с целью восстановления регулярными воинскими частями навыков ведения боевых действий в условиях критически низких температур. Учения, проведенные после длительной паузы, последовавшей с конца 1980-х гг., выявили существенные проблемы боеспособности армейских частей в условиях критически низких температур, опускавшихся до -50°С. Помимо нехватки специальной техники, отмечалась утеря воинскими частями самих навыков действий в приполярных условиях и значительные издержки по поддержанию оперативной готовности развернутых армейских подразделений.

Одним из организационных выводов, изложенных в том числе и в национальной оборонной стратегии от 2008 г. (Canada First Defence Strategy), стало создание специальных компактных армейских групп (Arctic Response Company Groups — ARCG), обладающих высокой мобильностью и автономностью, а также обеспечивающих оперативное реагирование при возникновении нештатных ситуациях в регионе, в том числе при взаимодействии с территориальными подразделениями рейнджеров. Правильность определенных подходов продемонстрировали ряд учений, в ходе которых оперативные группы проводили марш-броски протяженностью 540 км за пять дней, находясь на полном самообеспечении и превысив нормативный радиус реагирования в 300 км, который не могли ранее обеспечить штатные армейские подразделения. При этом по своему потенциалу арктические оперативные группы не ориентированы на ведение классических боевых действий, но обеспечивают оперативное реагирование на нештатные ситуации и оказания поддержки подразделениям рейнджеров.

В силу этого отдельными экспертами критикуется и подвергается сомнению эффективность подобной системы реагирования, неспособной обеспечить должного масштаба проецирования сил и средств на военные угрозы.

Подразделения канадских рейнджеров

Sgt Jean-François Lauzé, Task Force Imagery Technician 1 Canadian Ranger Patrol Group, Канада. Источник: https://russiancouncil.ru/

Постоянное присутствие на северных территориях обеспечивается силами подразделений канадских рейнджеров, относящихся к резерву ВС Канады и формируемых по территориальному принципу с комплектацией из числа коренных жителей (26 этнических племен). Сформировано пять групп рейнджеров численностью около 5 тыс. человек (179 патрулей), расселенных в более чем 200 населенных пунктах.

Непосредственно приполярные районы Канады находятся в зоне ответственности 1-й патрульной группы рейнджеров (1CRPG — 1st Canadian Ranger Patrol Group) со штаб-квартирой в Йеллоунайфе. Численность 1CRPG составляет 1850 человек, сведенных в 60 патрулей. Кроме того, в 1CRPG входит так называемая группа «юных рейнджеров» (Junior Canadian Rangers), численностью 1650 человек, сведенных в 41 патруль.

Ввиду комплектования подразделений рейнджеров из числа коренных жителей, исторически адаптированных к жизни в полярных условиях, специальных и обязательных учебных программ подготовки к несению службы в подразделениях рейнджеров не проводится. Исключением является 10-дневный вводный курс общей подготовки по реагированию на различные чрезвычайные ситуации и оказание медицинской помощи, а также проверке навыков ориентирования на местности при проведении патрульных операций.

Для отработки командного взаимодействия и инвентаризации снаряжения и оснащения для рейнджеров 1CRPG проводятся ежегодные учебно-сборочные курсы (длительностью до недели). В общей сложности персонал 1 CRPG участвует в более 110 различных учениях и патрульных операциях в год.

Армейские арктические оперативные группы

Для реагирования на масштабные военные угрозы в арктической зоне и усиления патрульных подразделений рейнджеров ориентированы формируемые с 2007 г. из состава резервных частей арктические оперативные группы Arctic Response Company Group (ARCG), проходящие специальную подготовку и отработку боевого взаимодействия с рейнджерами.

Оперативные группы формируются из состава сил армейских частей и сил резерва, дислоцированных на северных территориях (35, 38, 31 и 37-я бригады). Оперативная группа ротного состава состоит из 100 — 200 человек (два — три взвода численностью по 38 человек, административный взвод, штаб, группы обеспечения).

Для усиления патрульных групп рейнджеров привлекаются армейские оперативные группы: группа в количестве четырех человек готова к выдвижению в заданный район в течение восьми часов, из 12 человек — в течение 12 часов, из 32 человек — в течение суток.

Силы командования специальных операций CANSOFCOM

2-я оперативная группа спецназа, Канада. Источник: https://russiancouncil.ru/

Из состава Командования сил специальных операций ВС Канады (Canadian Special Operations Forces Command — CANSOFCOM) для оперативных действий в арктической зоне приоритетно ориентирована 2-я оперативная группа спецназа Joint Task Force 2 (JTF 2). Группа, созданная в 1993 г. для проведения разведывательно-диверсионных и антитеррористических операций, с начала 2000-х гг. также ориентирована на оперативное реагирование в арктической зоне Канады и регулярно привлекается к проводимым здесь учениям.

Численность группы, базирующейся в учебном центре Dwyer Hill в пригороде Оттавы, оценочно составляет около 600 человек, структурно разбитых на команды по 20-30 человек. Причем для выполнения типовых боевых спецзаданий выделяются группы по 2-4 человека.

Отбор кандидатов осуществляется по программе SOCC (Special Operations Coxswain Course), состоящей из четырех этапов, которые включают в себя рассмотрение заявок (резюме), тестирование физических параметров (CF-Expres), отбор по результатам комплексных тестов (физическая и плавательная подготовка, психологическое тестирование, навыки межличностного и командного взаимодействия), трехмесячный спецкурс отработки навыков владения (управления) плавсредствами и маломерными судами, стрелковой подготовки и обращения с различными системами оружия и взрывными устройствами, оказания медпомощи, навыков командного взаимодействия).

Программа боевой подготовки включает освоение парашютного и беспарашютного десантирования в сложных условиях, горнолыжную подготовку, навыки выживания и ведения боевых действий в лесотундре и высокогорных условиях. Ввиду отсутствия в составе ВС Канады специальных подразделений боевых пловцов все курсанты проходят базовый курс подводной подготовки.

Учебно-боевая подготовка арктических сил

В 2007 г. на острове Корнуолис (Resolute Bay, Нуннавут) был создан центр специальной подготовки персонала арктических подразделений ВС Канады — Advanced Winter Warfare Course (AWWC).

Первые курсы были проведены в марте 2008 г. Группа из 36 курсантов под руководством 12 инструкторов (в том числе канадских рейнджеров) отрабатывала оперативное развертывание и ведение боевых действий. Курсы длительностью 13 дней состояли из двух основных блоков — разворачивания и обустройства полевого лагеря, проведения маршевой подготовки и патрулирования местности.

Программа занятий включала обустройство базового полевого лагеря (из армейских палаток и палаток типа Prospector (используемых рейнджерами)), переброску снаряжения и грузов на вездеходах Bv206 и Skidoo, отработку навыков ориентирования на местности (с пользованием приемников GPS и астрокомпасов), несение патрульной службы и обустройство привалов на маршруте следования (с отработкой снабжения патрульных групп по воздуху), оказание медицинской помощи и эвакуация раненных, стрелковую и тактическую подготовку, построение обороны с использованием местного ландшафта. Патрулирование осуществлялось c использованием лыжного снаряжения и снегоходов типа LOSV (с санными поездами), с отработкой снабжения патрульных групп по воздуху (в том числе с привлечением авиапарка местных авиалиний).

Для масштабной отработки тактического и оперативного взаимодействия сил и средств в арктических условиях проводятся ежегодные учения NANOOK, NUNALIVUT, NUNAKPUT, ARCTIC RAM и др., к участию в которых привлекаются расквартированные в регионе армейские подразделения и приписанные к ним резервисты, группы канадских рейнджеров, части ВМС и ВВС (440-й транспортной эскадрильи для поддержки операций).

В числе ключевых элементов проводимых учений — отработка навыков выживания при экстремально низких температурах (-50ºС и ниже) и совместное длительное патрулирование береговой линии. Маршруты патрулирования достигали порядка 500 км, включая марш-броски по тундровой местности и морскому льду примерно на 200 км, при этом темп перемещения по местности составлял до 50 км/ч.

Автор: Артур Хетагуров

Независимый аналитик рынков вооружений. Эксперт РСМД