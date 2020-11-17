Только наблюдение: в России объяснили планы Турции по отправке военных в Азербайджан

Anadolu узнало о планах Эрдогана отправить военных в Азербайджан

Россия и Турция организуют работу совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, и именно об этом говорится в указе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о котором ранее сообщили СМИ, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Речь идет о появившейся ранее информации о внесении в турецкий парламент проекта об отправке военных в Азербайджан.

В указе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военнослужащих в Азербайджан речь идет об обеспечении работы совместного мониторингового центра Турции и России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующий указ турецкого главы, внесенный ранее на рассмотрение в парламент республики.

"Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики", - обратил внимание Песков. Он назвал этот указ внутренним делом Турции.

Говоря о договоренностях по созданию на территории Азербайджана совместного мониторингового центра, он отметил, что это продукт двусторонней договоренности России и Турции.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что в турецкий парламент внесли проект указа об отправке военных в Азербайджан. Согласно тексту документа, отправку военных в страну предусматривается просьбой Азербайджана и соглашением с Россией о создании совместного центра по мониторингу за соблюдением мира в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

«В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ», - указано в документе, текст которого цитирует агентство.

Как подчеркивается в указе, отправка военных из Турции в Азербайджан согласовывается с турецкими национальными интересами.

В агентстве уточнили, что, судя по тексту указа, местоположение миротворческого центра определит Азербайджан, а вопросы численности военных, рамок их миссии и сроков пребывания останутся за администрацией турецкого лидера.

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В соответствии с этим документом ряд районов перешел под контроль Азербайджана. Стороны взяли на себя обязательство провести обмен пленными и телами погибших.

Кроме того, как предполагает соглашение, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах и Армению, разместятся российские миротворцы. Они будут находиться в регионе пять лет. Их пребывание там будет автоматически продлено на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выразит намерение отменить это положение.

В рамках миротворческой операции на территории непризнанной республики россияне создадут центр по контролю за прекращением огня.

«По согласованию сторон, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута», - гласит подписанное соглашение.

В нем также отмечается, что Баку гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору в обоих направлениях граждан, транспортных средств и грузов.

Миротворцы должны будут в ходе работы в регионе примирять враждующие стороны. Россияне будут следить за соблюдением участниками конфликта международных договоренностей, препятствовать вооруженным столкновениям между ними, снабжению их вооружением со стороны внешних сил. Миротворцы также регулируют спорные вопросы, стремятся не допустить провокации, охраняют различные делегации и оказывают помощь мирному населению.

В регионе будут действовать миротворцы только со стороны России.

Турция будет участвовать только в работе совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Эрдоган 11 ноября заявил о подписании Анкарой и Москвой меморандума о создании такого центра. Как уточнил Песков, этот мониторинговый центр будет размещен на территории Азербайджана. По его словам, "речи о совместных миротворческих силах не шло».

Кристина Сизова