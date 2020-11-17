Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российского миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки", - сказал он.

По его словам, контроль ведется миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти – в северной. Также в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Конашенков.