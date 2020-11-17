Войти
РИА Новости

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается, заявили в Минобороны

434
0
0
Российский миротворец в Нагорном Карабахе.
Российский миротворец в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российского миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки", - сказал он.

По его словам, контроль ведется миротворцами на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти – в северной. Также в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Конашенков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
30.01.2020
Минобороны назвало действия Госдепа главным препятствием для урегулирования в Сирии
11.02.2019
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
23.04.2018
Русский "Панцирь" не пропустил "умные ракеты" Трампа
18.04.2018
При отражении ракетно-бомбового удара по Сирии было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет
09.10.2017
Конфликт в Сирии вступил в базу противостояния
06.12.2016
Главком: авианосная группа ВМФ РФ в Средиземном море полностью автономна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 14:51
  • 2
The Telegraph (Великобритания): австрийский агент русских оказался гораздо более ценным, чем кто-либо мог предположить
  • 17.11 14:12
  • 11
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 17.11 13:58
  • 3
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 17.11 13:09
  • 7
Почему Армения не применила убийц БПЛА "Байрактар" – комплексы "Бук"
  • 17.11 13:03
  • 2
Рогозин объявил о сокращении «раздутых» зарплат менеджмента «Роскосмоса»
  • 17.11 13:02
  • 7
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 17.11 12:56
  • 108
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 17.11 12:55
  • 1
РКК допустила полет еще одного «туриста» на МКС вместе с актрисой в 2021 году
  • 17.11 12:49
  • 1
SpaceX совершила первый регулярный запуск корабля Crew Dragon
  • 17.11 12:47
  • 1
Филиппины приобретут ПКР "БраМос" в 2021 году
  • 17.11 12:41
  • 1
Только наблюдение: в России объяснили планы Турции по отправке военных в Азербайджан
  • 17.11 12:26
  • 5
В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана
  • 17.11 12:24
  • 54
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 17.11 11:47
  • 1
В Сети появились первые кадры испытаний нового корвета морского флота
  • 17.11 11:23
  • 8
Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков