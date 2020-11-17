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Разработка РКС увеличит надежность и срок работы российских космических аппаратов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты холдинга АО «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили работу по созданию радиационно-стойких твердотельных реле. Их применение позволит значительно повысить надежность и увеличить срок службы бортовой аппаратуры при снижении ее массогабаритных показателей, сообщила пресс-служба холдинга.

Новые твердотельные реле представляют собой специализированную схему из восьми кристаллов силовых транзисторов, выполняющих функцию электронных «ключей», которые управляют подачей входного напряжения на приборы спутника. Кристаллы расположены на подложке из нитрида алюминия собственной разработки с заращенными переходными отверстиями и соединены между собой по последовательно-параллельной схеме. Такое соединение позволяет гарантированно коммутировать напряжение даже в случае выхода из строя нескольких «ключей» в результате внешних воздействий и деградации компонентов. Это обеспечивает наивысший уровень отказоустойчивости.

«Создание таких реле – новый шаг в обеспечении надежности космической аппаратуры. Прибор выполнен в герметичном радиационно-стойком корпусе площадью всего 400 мм2, что в 2,5 раза меньше лучшего импортного и в 4 раза меньше отечественного аналогов, реализующих подобную схему включения. При этом стоимость нашего изделия в несколько раз ниже любых мировых аналогов за счет применения уникальной технологии сборки корпуса на основании платы из нитрида алюминия», – сообщил начальник отдела разработки бортовых источников вторичного электропитания Алексей Костин.

Уникальная особенность изделия – отсутствие навесных стыковочных, корпусных конструкций и соединительных внешних выводов, а установка производится по технологии поверхностного монтажа на плату. Топология платы позволила максимально компактно расположить транзисторы и элементы управления, располагаемые в аналогах вне самого реле, на одной плате внутри корпуса.

В дальнейшем планируется в два раза уменьшить размер изделия за счет применения уникальной технологии монтажа силовых транзисторов друг на друга, которая находится на финальной стадии разработки в РКС. Также планируется применение кристаллов- «ключей», разработанных холдингом.

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