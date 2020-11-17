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Российская газета

Конкуренты "Арматы": облик перспективных танков рассекретили в США

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Источник изображения: rg.ru

В Армии США в настоящее время подбираются варианты компоновки перспективных боевых машин. Этому вопросу была посвящена прошедшая в конце прошлого месяца в Форт-Беннинг специальная конференция.

Это научное мероприятие проводил Центр наземных транспортных систем, представивший четыре варианта опционально обитаемого танка (OMT).

Любопытно, что модели новинок, облик которых был скрыт на фотографиях, соседствовали с российскими Т-14, Т-15 созданными на платформе "Армата", Т-90М "Прорыв 3", БМПТ-72 "Терминатор-2", а также южнокорейским К2 и японским Тип 10.

На днях в Сети появились рассекреченные изображения ОМТ, один из которых в существенно доработанном виде со временем должен дополнить, а потом и полностью заменить семейство M1 Abrams.

Участвующие в обсуждении этих вариантов американские военнослужащие сразу же отвергли вариант с экипажем из двух человек, высказав мнение, что в танке должны находиться как минимум три бойца, а лучше, как и сейчас - четыре. Причем, если будет внедрена автоматизированная система заряжания, она в случае неисправности должна дублироваться ручным режимом.

Судя по иллюстрациям, только у одного варианта продемонстрирован полностью необитаемый боевой модуль. Вес этих танков: 54,9 тонны, 59,9 тонны и 64,9 тонны. Самым тяжелым как раз оказался вариант с членами экипажа в башне.

Не исключено, что уже в недалеком будущем заокеанскую бронетехнику оснастят беспилотными летательными аппаратами, которые значительно усилят осведомленность экипажей об обстановке на поле боя.


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
M1 Abrams
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Терминатор-2
Проекты
БПЛА
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