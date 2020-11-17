Робособаки поступили на армейскую службу

Американская армия уже много лет экспериментирует с четвероногими роботами, и вот они поступили на службу. Вчера, 15 ноября, портал defence-blog.com сообщил о том, что авиабаза Тиндалл станет первым объектом под охраной робособак.

В пресс-службе ВВС США не уточняют модель робособаки. Вероятнее всего, это будут модели Vision 60, также известные как Q-UGV. Именно они проходили проверку в ходе военных учений с задействованием системы ABMS.

Робособака, поступившая на военную службу Источник изображения: defence-blog.com

«Собаки-роботы будут использоваться в качестве расширения возможностей для повышения ситуационной осведомлённости при патрулировании участков, которые нежелательны для посторонних людей и транспортных средств», — рассказал майор Джордан Крисс, командир 325-й эскадрильи сил безопасности.

Робособаки будут действовать в полуавтономном режиме, осуществляя наблюдение по заранее заданным маршрутам. В случае обнаружения нарушителя на пульт оператора поступит оповещение. При необходимости оператор сможет наблюдать за обстановкой через систему видеосвязи и использовать встроенные микрофон и динамик для общения с нарушителем периметра.