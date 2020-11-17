Балтфлот подготовил сюрприз для воздушных шпионов

Центр радиоэлектронной борьбы Балтийского флота под Калининградом одним из первых в стране получил новейший мобильный комплекс постановки помех.

Он предназначен для противодействия авиаразведке противника, сообщили «Известиям» источники Минобороны. Этот регион всё чаще становится объектом пристального внимания разведслужб НАТО. А в сентябре стратегические бомбардировщики США еще и имитировали атаку крылатыми ракетами на российский эксклав. Размещение нелетальных оборонительных систем будет эффективным и недорогим ответом на новые угрозы, считают эксперты.

Переучивание на него велось представителями производителя непосредственно в военной части. Собеседники не стали уточнять название нового вооружения.

Ранее уже сообщалось о планах Министерства обороны направить в Калининградскую область новейший комплекс РЭБ «Дивноморье», принятый на вооружение в 2018 году. Известно, что машина, созданная ВНИИ «Градиент» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), предназначена для постановки помех зарубежным самолетам-радарам и спутниковым системам радиолокационной разведки, вертолетам, беспилотникам и крылатым ракетам.