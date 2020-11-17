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Интерфакс-АВН

Мишустин предложил провести реформу системы госуправления с 1 января до 1 апреля

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Центральные аппараты ведомств ждет сокращение штата на 5%, их территориальные органы - на 10%

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Оптимизация системы госуправления начнется 1 января 2021 года и должна завершиться в течение трех месяцев, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

"Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать ее, а провести за три месяца - до 1 апреля", - продолжил премьер.

Мишустин напомнил, что речь о необходимости оптимизации системы госуправления заходит уже не в первый раз, но сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе, из-за ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что "нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти".

Премьер пояснил, что в настоящее время около 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными.

По его словам, была проанализирована работа всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, и подведомственных отдельным министерствам и подготовлены решения по их оптимизации.

"Создадим специальную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами, связанными с проведением реформы", - сказал Мишустин.

Он заметил, что "все министерства и ведомства, их территориальные органы должны соответствовать рекомендованному стандарту, а их структура будет зависеть от численности всего ведомства".

"В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий - около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%, и делать будем это за счет, в основном, вакантных позиций", - рассказал глава правительства.

Согласно тексту сообщения, опубликованного на сайте правительства в понедельник, доклад об итогах реформы "должен лечь на стол председателя правительства к 1 мая".

В документе, опубликованном на сайте, содержатся подробности реформы.

"Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств - не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления - не менее 5 единиц, самостоятельного отдела - не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение - не более 30% общей численности сотрудников", - говорится в сообщении.

Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.

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Россия
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