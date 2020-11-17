Northrop Grumman приступила к сборке БЛА MQ-4C "Тритон" для ВС Австралии

ЦАМТО, 16 ноября. Корпорация Northrop Grumman сообщила о начале сборки первого высотного БЛА большой продолжительности полета MQ-4C "Тритон", предназначенного для поставки ВС Австралии.

Посвященная данному событию церемония была проведена виртуально с участием представителей правительства и командования ВВС Австралии, Конгресса США, ВМС США и корпорации Northrop Grumman.

Окончательная сборка и летные испытания БЛА будут выполнены на предприятии Northrop Grumman в Палмдейле и на базе ВВС "Эдвардс" (шт.Калифорния). Как планируется, первый БЛА Тритон" будет поставлен ВС Австралии в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, "Белая книга по обороне Австралии - 2016" предусматривает закупку в рамках проекта Air 7000 Phase 1B до семи БЛА MQ-4C. Общая стоимость закупки, создания инфраструктуры и поддержки, неофициально оценивается в 7 млрд. австр. долл. Аппараты планируется использовать совместно с самолетами БПА P-8A "Посейдон" по аналогии с американской программой "Морское наблюдение на больших территориях" (Broad Area Maritime Surveillance – BAMS).

В июне 2018 года премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что Австралия приобретет для ВВС страны 6 БЛА MQ-4С "Тритон", первый из которых будет принят на вооружение в середине 2023 года. БЛА будут размещаться на авиабазе в Эдинбурге. Начальной готовности к применению по назначению планируется достичь в 2023-2024 гг., а все БЛА ввести в строй к концу 2025 года.

В мае 2019 года командование ВМС США заключило с Northrop Grumman Systems начальный контракт стоимостью 65,17 млн. долл. на закупку оборудования с длительными сроками изготовления для производства двух MQ-4C "Тритон" для ВМС США и первого для ВС Австралии.

В начале 2020 года администрация Д.Трампа предложила приостановить производство MQ-4C для ВС США в 2021 и 2022 ф.г. Учитывая, что данное решение влияет на приобретение БЛА Австралией, Northrop Grumman предложила австралийской стороне приобрести БЛА в ускоренном режиме. Предложение предусматривает, что все 6 австралийских "Тритон" будут поставлены в рамках 5 этапа мелкосерийного производства LRIP-5. Ранее предполагалось, что из этой партии Австралия получит только один MQ-4C.

В июне 2020 года с Northrop Grumman был подписан контракт стоимостью 333,4 млн. долл. на поставку для Вооруженных сил Австралии трех БЛА MQ-4C, двух основных оперативных баз и одной передовой оперативной базы с интегрированной функциональной возможностью IFC-4.

Как подтвердил 3 июля исполнительный директор Northrop Grumman Australia Крис Дибл, Австралия может рассчитывать на поставку первого MQ-4C в 2023 году, а второго и третьего – к началу 2025 года. При размещении дополнительных заказов они могут быть выполнены в 2026 году.

Высотный БЛА большой продолжительности полета MQ-4C "Тритон" представляет собой морскую версию разработанного Northrop Grumman БЛА RQ-4N Block.30 "Глобал Хок".