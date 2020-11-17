Филиппины приобретут ПКР "БраМос" в 2021 году

ЦАМТО, 16 ноября. Индия и Филиппины подпишут соглашение о закупке сверхзвуковых противокорабельных ракет "БраМос" разработки совместного индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace Limited для ВС Филиппин в 2021 году.

Согласно сообщению индийской газеты Hindustan Times, правительства Индии и Филиппин рассматривают возможность подписания соглашения в ходе запланированной на 2021 год (конкретная дата не указана) встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Филипппин Родриго Дутерте. Официальные лица СП BrahMos Aerospace посетят Филиппины для обсуждения оставшихся деталей сделки в декабре этого года.

Заместитель главы российского представительства при посольстве России в Индии Роман Бабушкин также был процитирован Hindustan Times во время брифинга для СМИ, заявив, что "все испытания современных версий "БраМос" прошли успешно. Они проводились в основном для увеличения дальности действия ракеты. Начинается ее экспорт в третьи страны, начиная с Филиппин".

Напомним, что министр национальной обороны Филиппин Делфин Лоренцана подтвердил решение относительно закупки сверхзвуковых противокорабельных ракет "БраМос" разработки совместного индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace Limited в декабре 2019 года. Подписание контракта на межправительственном уровне по закупке двух батарей ПКР "БраМос" для Береговой охраны Филиппин изначально было намечено на первый-второй квартал 2020 года, однако завершению переговоров помешали ограничения, принятые в связи с пандемией COVID-19. В состав каждой батареи войдут три мобильных пусковых установки с двумя или тремя ракетами на каждой.

Как ожидается, первые новые ракетные комплексы поступят на вооружение 1-й береговой батареи (1st Land-based Missile System Battery – 1LBMS Btry), которая была сформирована в октябре 2019 года в Форт Магсайсай. По информации Hindustan Times, персонал подразделения будет подготовлен в ближайшее время, а все необходимое оборудование будет приобретено к 2024 году. Достижение всеми комплексами полной боевой готовности к применению по назначению ожидается к 2028 году.

Нью-Дели предложил Маниле выделение кредитной линии в размере 100 млн. долл. США для финансирования закупки. Тем не менее, филиппинские власти также изучали возможность приобретения ракет в два этапа за счет собственных средств, которые могут быть выделены из собственного бюджета.

Как уже сообщал ЦАМТО, береговой ракетный комплекс на базе ракеты "БраМос" закупается ВМС Филиппин в рамках проекта SBASMS (Shore-Based Anti-Ship Missile System), который планируется реализовать на втором этапе "Программы модернизации ВС Филиппин" ("Второй Горизонт"), запланированного на 2018-2022 гг.

Изначально, согласно документам фазы "Второй Горизонт", в рамках проекта SBASMS планировалось приобрести около 7 батарей подвижных береговых противокорабельных ракетных комплексов с предположительным бюджетом в 18,9 млрд. песо (354 млн. долл.).