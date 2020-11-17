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По бартеру российский космонавт полетит на корабле Илона Маска

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Источник изображения: vpk-news.ru

Будущей весной российский космонавт может впервые полететь на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon Илона Маска. Такое мнение высказал руководитель директората пилотируемых полетов NASA Кэти Лудерс.

Сейчас госкорпорация «Роскосмос» и NASA обсуждают бартерную схему, по которой американцы продолжат летать на «Союзах» на МКС в обмен на полеты российских космонавтов на американских кораблях. Полет астронавта NASA Кэтлин Рубинс на корабле «Союз МС-17», прибывшим на МКС в октябре, стал последним, когда место на «Союзе» было продано американцам.

По данным специализированного сайта Space flight now со ссылкой на Кэти Лудерс, NASA представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп США. После этого, по ее словам, ожидается аналогичный процесс в российском правительстве.

«Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне (2021 года), но я думаю, что, вероятно, это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon). Это то, к чему мы сейчас стремимся», — отметила Лудерс.

EADaily напоминает: по информации NASA, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях «Союз» на сумму более $ 4 млрд для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с $ 20 до $ 90 млн.

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