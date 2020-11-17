Макрон считает работу Совбеза ООН неэффективной

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой деятельности Совета Безопасности ООН.

В интервью парижскому изданию Grand Continent он заявил, что в настоящее время этот орган утратил свое значение и не принимает полезных решений. В связи с этим, по мнению президента, европейским странам необходимо прилагать больше усилий для достижения независимости в сфере безопасности.

Макрон уверен в том, что только в этом случае можно рассчитывать на то, что США перестанут рассматривать Европу как своего вассала.

По его словам, американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они «относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике».

Французский лидер заключил, что исходя из этого, объединенная Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью в сфере безопасности.