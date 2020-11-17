Российские танкисты переходят на «цифру»

Пульт командира и дисплейный комплекс механика-водителя для последней модернизированной версии танка Т-90 успешно прошли государственные испытания и получили литеру «01». Это означает готовность к серийному выпуску, сообщают на челябинском предприятии по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и блоков для оборонной продукции, входящем в госкорпорацию Ростех.

Пульт предназначен для управления зенитным пулеметом и выпускается в нескольких модификациях, делятся подробностями его создатели. Разные версии установлены на современных танках Т-72 и боевом модуле «Охотник», которого в качестве новинки областного оборонпрома в августе этого года представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Опытно-промышленную партию пульта предприятие-изготовитель поставило также для всех версий Т-90, в том числе танка «Прорыв-3». Пульту не страшны брызги воды, грязи, пыль, он исправно служит в арктических широтах и знойном пекле пустыни, при температуре от 50 градусов холода до 65 градусов жары, цитирует главного конструктора предприятия-изготовителя Василия Кардаполова портал РГ.

Дисплейный комплекс механика-водителя - это вообще, по сути, информационно- управляющая система: контролирует ряд узлов, собирает и обрабатывает данные с датчиков, исполнительных элементов. Он предупреждает механика-водителя о неверных действиях, обеспечивая работу дизеля и трансмиссии в оптимальном режиме. Еще с помощью смежных систем бронетехники дисплейный комплекс может контролировать повышенную радиацию, предупредить о пожаре и даже применении бактериологического оружия.

Кроме того, комплекс управляет климатической установкой бронированной машины, благодаря чему экипаж может вести боевые действия в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Предприятие уже поставило около 400 таких комплексов для модернизации некоторых видов техники, отмечает Василий Кардаполов. Теперь, после завершения государственных испытаний, может начать полноценное серийное производство.