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Военно-промышленный курьер

Российские танкисты переходят на «цифру»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пульт командира и дисплейный комплекс механика-водителя для последней модернизированной версии танка Т-90 успешно прошли государственные испытания и получили литеру «01». Это означает готовность к серийному выпуску, сообщают на челябинском предприятии по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и блоков для оборонной продукции, входящем в госкорпорацию Ростех.

Пульт предназначен для управления зенитным пулеметом и выпускается в нескольких модификациях, делятся подробностями его создатели. Разные версии установлены на современных танках Т-72 и боевом модуле «Охотник», которого в качестве новинки областного оборонпрома в августе этого года представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». 

Опытно-промышленную партию пульта предприятие-изготовитель поставило также для всех версий Т-90, в том числе танка «Прорыв-3». Пульту не страшны брызги воды, грязи, пыль, он исправно служит в арктических широтах и знойном пекле пустыни, при температуре от 50 градусов холода до 65 градусов жары, цитирует главного конструктора предприятия-изготовителя Василия Кардаполова портал РГ.

Дисплейный комплекс механика-водителя - это вообще, по сути, информационно- управляющая система: контролирует ряд узлов, собирает и обрабатывает данные с датчиков, исполнительных элементов. Он предупреждает механика-водителя о неверных действиях, обеспечивая работу дизеля и трансмиссии в оптимальном режиме. Еще с помощью смежных систем бронетехники дисплейный комплекс может контролировать повышенную радиацию, предупредить о пожаре и даже применении бактериологического оружия.

Кроме того, комплекс управляет климатической установкой бронированной машины, благодаря чему экипаж может вести боевые действия в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Предприятие уже поставило около 400 таких комплексов для модернизации некоторых видов техники, отмечает Василий Кардаполов. Теперь, после завершения государственных испытаний, может начать полноценное серийное производство.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
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