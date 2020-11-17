В Сети появились первые кадры испытаний нового корвета морского флота

МОСКВА, 16 ноября/ Радио Sputnik. Испытания новейшего военного корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" состоялись в заливе Петра Великого, сообщает "Звезда".

Корвет впервые принял на борт палубный противолодочный вертолет Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ. В общей сложности было выполнено десять взлетов и посадок.

Корабль предназначен для боевых действий в ближней морской зоне с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе спецопераций.

Судно вмещает 99 человек, водоизмещение составляет 220 тонн.

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" может пополнить состав флота уже до конца года.

Ранее радио Sputnik сообщило, корабль с "Панцирем" на борту успешно завершил испытания.