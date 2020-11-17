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РИА Новости

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рейс на Севморпути

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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" вышел из Мурманска в первый рабочий рейс.

"Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол "Арктика" будет работать в акватории Северного морского пути", — сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот" (входит в "Росатом").

Плавание займет три недели. В Арктике идет процесс ледообразования, что позволит "обкатать" машину.

"Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна", — отметил первый заместитель генерального директора — директор по судоходству "Атомфлота" Леонид Ирлица.

После этого атомоход вернется в порт для пополнения запасов, а в конце декабря снова выдвинется в акваторию Северного морского пути. Зимне-весеннюю навигацию он проведет в Арктике.

Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире, пробивают лед толщиной до трех метров. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, а также проводки в Азию судов с углеводородами с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и шельфа Карского моря.

Всего в России до 2035 года планируется построить пять таких атомоходов. Головное судно "Арктика" вошло в состав отечественного атомного ледокольного флота 21 октября.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Росатом
Проекты
Арктика
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