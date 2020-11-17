National Interest объяснил успех российского танка Т-90

Основной боевой танк Т-90 за три десятилетия службы зарекомендовал себя не только как один из самых универсальных и мощных, но и как чрезвычайно успешный экспортный продукт. К такому выводу пришло издание The National Interest (NI).

Т-90 был задуман как часть программы по созданию единой платформы для замены сразу нескольких ранее разработанных моделей танков, таких как Т-72Б, Т-80У и Т-64. Тем самым снизились бы издержки ВПК, который сосредоточился бы на серийном выпуске одного ОБТ при параллельной разработке новых моделей. Концепция Т-90, пишет NI, - это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 многими передовыми функциями, присущими серии Т-80.

Система защиты Т-90 состоит из трех уровней. Это стальной корпус, доставшийся от Т-72, и композитная броня на башне и бортах. Но, в отличие от Т-72, верхняя лобовая деталь литой башни получила динамическую защиту. И, наконец, есть комплект средств противодействия "Штора-1". Он может сбивать с курса ракеты, управляемые по радиоканалу, а также с помощью лазерного наведения. В первом случае помогают специальные сигналы-помехи, во втором - аэрозольная граната. Она укрывает танк облаком, из-за чего лазерное прицеливание становится неэффективным.

Основой вооружения Т-90 является 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М, способная стрелять различными типами боеприпасов, в том числе управляемыми противотанковыми ракетами "Рефлекс" и "Кобра". Более того, эта пушка способна поражать и зависающие над полем боя вертолеты - угол возвышения позволяет. Благодаря механизму автоматического заряжания численность экипажа сократилась до трех человек.

Сочетание надежных и доступных характеристик Т-90 сделало его экспортным хитом во всем развивающемся мире. Последние модели Т-90М для российской армии и экспортные Т-90МС отличались более радикальныой модернизацией, в том числе последней модификацией пушки 2А46М, усовершенствованным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130-1300 лошадиных сил, улучшенной системой управления огнем "Калина".

Несмотря на появление более совершенного Т-90МС, Т-90С по-прежнему остается популярным экспортным продуктом просто потому, что далеко не все страны могут позволить себе дорогое вооружение. Они выбирают более практичный вариант, доказывающий свою эффективность на протяжении уже тридцати лет.

Алексей Иванов