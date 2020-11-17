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Российская газета

Без парашюта: NI впечатлило десантирование спецназа России и Пакистана

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Источник изображения: Илья Питалев/ РИА Новости

The National Interest оценил учения российских и пакистанских десантников.

Журнал The National Interest заинтересовался "уникальными десантными учениями" российских и пакистанских спецназовцев. О них на прошлой неделе сообщило Минобороны РФ.

Как поясняет автор Питер Сучу, примечательны они тем, что десантники высаживались с вертолета Ми-17, не используя парашюты. Вместо этого они практиковались в технике быстрого спуска по тросу.

В учениях "Дружба-2020" приняли участие более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операции вооруженных сих Исламской Республики Пакистан и роты специального назначения 49-ой общевойсковой армии Южного военного округа.

В ходе тренировки вертолеты Ми-17 (экспортная версия российского Ми-8) зависали в воздухе на высоте 20 метров, а российские и пакистанские десантники спускались по специальному канату. После этого они организовали оборону района высадки и отразили атаку условных террористов.

Этот вид быстрого десантирования, утверждает обозреватель, был впервые разработан британскими военными и использовался во время Фолклендского военного конфликта.

Изначально веревки были из толстого нейлона. Это позволяло Королевским морским пехотинцам спускаться так же, как по пожарному шесту. С годами тип каната, а также техника спуска менялись. Сегодня веревка должна быть толщиной не менее 1,6 дюйма или 40 мм, чтобы избежать ее разрыва винтом. А некоторые даже имеют утяжеленный сердечник или балласт для поддержания устойчивости.

Такой спуск практикуют военные во всем мире. И хотя этот способ может показаться простым, на самом деле для него требуется серьезная подготовка, поскольку нет страховочного троса, чтобы предотвратить падение солдата.


Олег Корякин

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Страны
Великобритания
Пакистан
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
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Военные учения
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