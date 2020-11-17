Видео: армия Алжира впервые показала применение комплекса "Искандер-Э"

Национальная народная армия Алжира впервые продемонстрировала применение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э". Видео опубликовано в интернете.

Российский комплекс задействовали во время масштабных учений, прошедших 13 ноября этого года. Алжирский военный блогер сообщил, что кадры стрельб были показаны национальным телеканалом. В сюжете можно увидеть и другие образцы приобретенной у России военной техники и авиации.

Алжир, как напоминает dambiev, приобрел четыре ракетных комплекса "Искандер-Э", став вторым зарубежным получателем данной системы вооружений. Контракт был заключен в 2013 году.

Мобильный оперативно-тактический комплекс "Искандер-Э" предназначен для уничтожения высокоточными ракетами наземных командных пунктов, крупных группировок войск, объектов ПВО и ПРО, средств огневого поражения. Особенностями системы являются автоматизация боевого управления, высокая тактическая маневренность и способность поражать цели при применении противником средств противодействия.

For the 1st time ...the algerian official tv showed what looks like ISKANDER ballistic missile hiting a target with high precision ..this occured amid rising tension near the algerian west borders between western sahara and morocco i think algeria is warning morocco clearly pic.twitter.com/WeAORjUhNk — kimo dial (@kmldial70) November 14, 2020

Тимур Алимов