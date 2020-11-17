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Российская газета

Видео: армия Алжира впервые показала применение комплекса "Искандер-Э"

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Национальная народная армия Алжира впервые продемонстрировала применение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э". Видео опубликовано в интернете.

Российский комплекс задействовали во время масштабных учений, прошедших 13 ноября этого года. Алжирский военный блогер сообщил, что кадры стрельб были показаны национальным телеканалом. В сюжете можно увидеть и другие образцы приобретенной у России военной техники и авиации.

Алжир, как напоминает dambiev, приобрел четыре ракетных комплекса "Искандер-Э", став вторым зарубежным получателем данной системы вооружений. Контракт был заключен в 2013 году.

Мобильный оперативно-тактический комплекс "Искандер-Э" предназначен для уничтожения высокоточными ракетами наземных командных пунктов, крупных группировок войск, объектов ПВО и ПРО, средств огневого поражения. Особенностями системы являются автоматизация боевого управления, высокая тактическая маневренность и способность поражать цели при применении противником средств противодействия.



Тимур Алимов

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Алжир
Россия
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Искандер
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ИТ
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