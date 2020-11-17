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ТАСС

NASA надеется утвердить бартерную схему использования космических кораблей с Россией

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Спускаемая капсула корабля "Союз ТМА-11М" под командованием космонавта Роскосмоса Михаила Тюрина во время срабатывания двигателя мягкой посадки
Спускаемая капсула корабля "Союз ТМА-11М" под командованием космонавта Роскосмоса Михаила Тюрина во время срабатывания двигателя мягкой посадки.
Источник изображения: © РИА Новости / Роман Соколов

Cоответствующий проект соглашения отправлен на утверждение в Госдепартамент США, сообщает портал Spaceflightnow.com

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Роскосмос обсуждают бартерную схему, согласно которой американцы смогут летать на Международную космическую станцию (МКС) на "Союзах" в обмен на полеты россиян на американских космических кораблях. Об этом сообщил в воскресенье портал Spaceflightnow.com.

По его данным, соответствующий проект соглашения отправлен NASA на утверждение в Госдепартамент США. Затем, как ожидается, соглашение рассмотрит Россия. Предполагается, что после его заключения места на космических кораблях будут предоставляться представителям сторон на условиях обмена.

"После этого всегда будет действовать положение, согласно которому на каждом рейсе будет представитель другого сегмента", - приводит портал слова руководителя директората пилотируемых полетов NASA Кэти Лудерс.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" высказал опасения касательно безопасности полетов на американских космических кораблях Crew Dragon. "Вот пусть американцы наработают себе такую статистику безопасности. Это главный критерий", - сказал тогда Рогозин.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon в космос совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Следующий запуск состоялся в воскресенье. В состав экипажа Crew Dragon включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Запуски Crew Dragon в 2020 году стали первыми за девять лет пилотируемыми полетами, осуществляемыми с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". По данным американской стороны, с 2006 года США заплатили России 3,9 млрд долларов за места на "Союзах" для американских астронавтов и партнеров из других стран.

Согласно оценкам NASA, первый российский космонавт может отправится на МКС на Crew Dragon летом 2021 года. Ранее российская Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции, которая отправится на МКС в апреле 2021 года на пилотируемом корабле "Союз МС-18". Как ожидается, экипаж будет состоять только из россиян. Последний раз экипаж такого состава летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".

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Страны
Россия
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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