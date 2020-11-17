Российские военные сообщили о начале разминирования Лачинского коридора

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах, заявил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооруженных сил РФ Алексей Полюхович.

"Сейчас происходит обмен телами погибших, происходит очистка дороги от взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов. Дорога готовится к возращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт", - заявил военный на видео, распространенным Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что военные готовы обеспечить безопасность колонн, которые возвращаются в Карабах.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что подразделения миротворческого контингента осуществляют инженерную разведку и разминирование дорог по всему Нагорному Карабаху. Кроме того, ведется разминирование разбитой техники и удаление ее с дорог общего пользования.

"В Степанакерте восстановлена организация дорожного движения, электро- и водоснабжение социальных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов", - отметили в ведомстве.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

На прошлой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.