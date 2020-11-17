Американский спецназ вооружится новыми винтовками от Barrett

Barrett объявил о новом контракте с Минобороны США. Вчера, 15 ноября, пресс-служба компании сообщила о начале производства винтовок MRAD для Командования специальных операций (USSOCOM).

Силы специальных операций выбирали новые снайперские винтовки в рамках тендера ASR (Advanced Sniper Rifle), объявленного в 2016 году. В USSOCOM объявили, что они ищут модульную многокалиберную снайперскую винтовку с продольно-скользящим затвором, способную работать в калибрах .300 Norma Magnum, .338 Norma Magnum и 7,62×51 мм.

Винтовка MRAD Источник изображения: barrett.net

В Barrett указывают, что опытные образцы оружия были переданы на тестирование в марте прошлого года и подтвердили заявленные характеристики. Для Сил специальных операций будет производиться MRAD в модификации MK22 (Multi-Role Adaptive Design Mark 22). Детали контракта не разглашаются, известно лишь то, что поставки новых винтовок начнутся с января 2021 года.

Характеристики MRAD в зависимости от калибра Источник изображения: barrett.net

Винтовка MRAD выпускается в трёх модификациях: FLUTED, MK22 и SMR. Между собой они отличаются цветами отделки, типами прикладов и базовым набором аксессуаров. В Barrett указывают, что винтовки MRAD могут оснащаться стволами семи различных калибров: 338 Lapua Magnum, 300 Winchester Magnum, 308 Winchester, 6.5 Creedmoor, 338 Norma Magnum, 300 Norma Magnum и 300 PRC. При этом замена ствола возможна в полевых условиях с использованием всего одного инструмента.

Промо-ролик винтовки MRAD