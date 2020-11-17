В Подмосковье разведчики танковой армии ЗВО получили 100 новых парашютов Д-10

ЦАМТО, 16 ноября. В разведывательные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Московской области, поступило порядка 100 парашютов Д-10.

Своеобразная форма купола Д-10 позволяет парашютисту легко разворачиваться по ветру и выполнять горизонтальное перемещение со скоростью около 3 м/с. Помимо этого, при помощи устройства для отсоединения правого свободного конца военнослужащий при приземлении может быстро погасить купол при сильном ветре. Также увеличен ресурс использования новой парашютной системы и составляет 120 применений вместо 80, как у парашюта предыдущей серии.

Парашют Д-10 является более простым и безопасным при его эксплуатации. Объем его купола составляет 100 кв. м вместо 83 кв. м у предшественника и обеспечивает более плавное и нетравмоопасное приземление при совершении прыжка.

Новый парашют предназначен для осуществления боевых и учебных прыжков на скорости полета самолета до 400 км/ч со стабилизацией на высотах до 4000 м, сообщает пресс-служба Западного военного округа.