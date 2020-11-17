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ЦАМТО

В интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс

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Робот МРК-РХ
Мобильный робототехнический комплекс радиационной и химической разведки (МРК-РХ).
Источник изображения: Виталий Кузьмин / ТАСС

ЦАМТО, 16 ноября. В рамках выполнения ГОЗ предприятиями промышленности в интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс РХБ защиты МРК-РХБЗ, в состав которого войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.

Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения ОМП в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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