ЦАМТО, 16 ноября. В рамках выполнения ГОЗ предприятиями промышленности в интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс РХБ защиты МРК-РХБЗ, в состав которого войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.

Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения ОМП в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.