Специалисты по маскировке ЗВО развернули зенитный ракетный дивизион с помощью комплекта макетов

ЦАМТО, 16 ноября. В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошло учебно-методическое занятие со специалистами по маскировке.
В рамках занятия военнослужащие на практике отработали задачи по скрытию и имитации зон рассредоточения авиационной техники. Мероприятия по скрытию проводились на боевой авиационной технике с использованием различных маскировочных средств.
Особое внимание было отведено развертыванию силами подготовленных расчетов ложной позиции зенитного ракетного дивизиона с использованием имитационной техники, такой как комплект пневмоподпорных макетов ЛЗК-1. Данный комплект позволяет с высокой точностью имитировать действия подразделения на боевых позициях.
К учебно-методическим занятиям привлекалось более 40 специалистов по маскировке, свыше 20 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.