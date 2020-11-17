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ЦАМТО

Специалисты по маскировке ЗВО развернули зенитный ракетный дивизион с помощью комплекта макетов

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Истребители Су-35С
Шесть новых переданных ВКС России истребителей Су-35С (красные бортовые номера "61", "62", "63", "64", "67" и "68"), предназначенных для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, совершающих перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром Бесовец в Карелии, во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск). 30.10.2017.
Источник изображения: Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com

ЦАМТО, 16 ноября. В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошло учебно-методическое занятие со специалистами по маскировке.

В рамках занятия военнослужащие на практике отработали задачи по скрытию и имитации зон рассредоточения авиационной техники. Мероприятия по скрытию проводились на боевой авиационной технике с использованием различных маскировочных средств.

Особое внимание было отведено развертыванию силами подготовленных расчетов ложной позиции зенитного ракетного дивизиона с использованием имитационной техники, такой как комплект пневмоподпорных макетов ЛЗК-1. Данный комплект позволяет с высокой точностью имитировать действия подразделения на боевых позициях.

К учебно-методическим занятиям привлекалось более 40 специалистов по маскировке, свыше 20 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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