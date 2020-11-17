Несколько десятков новых БТР-82АМ получили мотострелки Приморской общевойсковой армии ВВО

ЦАМТО, 16 ноября. В мотострелковый полк общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае, прибыло несколько десятков единиц современных БТР-82АМ.

Бронетранспортеры пополнили воинские части общевойсковой армии ВВО в рамках программы перевооружения на современные образцы техники 2020 года.

Апробацию прибывшей техники военнослужащие проведут в зимнем периоде обучения на полигонах объединения, где завершается модернизация объектов материальной базы для применения новых бронемашин, сообщает пресс-служба Западного военного округа.