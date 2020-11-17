Боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А проходят модернизацию

ЦАМТО, 16 ноября. В рамках серийного производства предприятия промышленности выполняют работы по модернизации боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

В них будет повышена защищенность от противотанковых средств поражения, увеличена дальность и точность стрельбы, а также площадь поражения цели одним боеприпасом.

За счет применения новых неуправляемых реактивных снарядов и современных прицельных и навигационных комплексов будет сокращена норма расходов боеприпасов и уменьшено время на подготовку и выполнение огневых задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.