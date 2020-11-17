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РИА Новости

В МЧС рассказали о корпусе гуманитарного реагирования

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Владимир Соловьев - директор Департамента международной деятельности МЧС России
Владимир Соловьев - директор Департамента международной деятельности МЧС России.
Источник изображения: © Фото : МЧС России

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Основу российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования составляют элитные подразделения МЧС, все они способны решать поставленные задачи в соответствии с международными стандартами, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.

"Основу корпуса составляют авиация МЧС России, спасатели, аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" и Агентство "Эмерком", которое обеспечивает логистическую поддержку гуманитарных операций, проводимых как на двусторонней основе, так и совместно со структурами ООН, Международной организацией гражданской обороны и другими международными организациями", - сказал он в интервью РИА Новости.

Соловьев отметил, что это элитные подразделения МЧС, которые могут решать все задачи на высоком уровне в соответствии с международными стандартами.

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