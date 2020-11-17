The National Interest (США): российский танк Т-90 может нанести серьезный ущерб

Будучи основой российского арсенала основных боевых танков, за последние три десятилетия Т-90 зарекомендовал себя не только как один из самых универсальных и эффективных танков, но и как чрезвычайно успешный экспортный продукт, пишет автор.

Танк Т-90 был задуман в рамках программы, цель которой состояла в том, чтобы объединить лучшие характеристики целого ряда советских танков - включая Т-72Б, Т-80У и стареющий Т-64 - в один основной боевой танк. Основная идея заключалась в том, чтобы перестать тратить огромное количество ресурсов на серийное производство сразу нескольких танков, а также заложить основу для создания свежей платформы, чтобы обеспечить рост российского танкостроения в будущем.

Т-90, который был принят на вооружение в 1992 году, представляет собой сочетание проверенных временем технических характеристик позднесоветских танков, которые были лучшими в своем классе. В сущности, концепция Т-90 - это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный стальной корпус танка Т-72 множеством передовых характеристик, присущих танкам серии Т-80.

Оригинальный Т-90 может похвастаться "трехуровневой" системой защиты. Во-первых, это сварной стальной корпус Т-72 и композитная броня на башне и по бокам. Во-вторых, Т-90 оснащен встроенной динамической защитой "Контакт-5", которая впервые была использована в танках Т-80У. Наконец, Т-90 оснащен активной защитой, состоящей из комплекса оптико-электронного подавления "Штора-1" - включая пусковые установки дымовых гранат и датчики обнаружения лазерного излучения с обзором в 360 градусов, - которая позволяет нарушать работу вражеских систем наведения. Танки Т-90, которые весят немногим менее 50 тонн, легче аналогичных американских танков "Абрамс" модификации M1A2. Компоновка танка Т-90 в целом повторяет компоновку Т-72: водитель находится в передней части танка, двигатель - в задней, а башня, рассчитанная на двоих членов экипажа, - посередине.

Т-90 является универсальным танком в смысле выбора оружия. Он оснащен стандартной 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А46М, способной стрелять различными типами боеприпасов, в частности противотанковыми фугасно-бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, а также оперенными бронебойными снарядами с отделяющимся поддоном - помимо управляемых противотанковых ракет. Пушка может быть оснащена автоматической системой заряжения, что позволяет сократить экипаж танка до трех человек. Кроме того, усовершенствованная система управления огнем танка Т-90 позволяет точно стрелять ночью и на относительно высокой скорости - разумеется, если танком управляет опытный стрелок.

Сочетание надежных характеристик и доступности Т-90 сделало его экспортным хитом в развивающемся мире. Первоначальный экспортный вариант этого танка - Т-90С - почти не отличается от оригинального танка, но более новые вариации могут похвастаться самыми разными техническими улучшениями. К примеру, Т-90А оснащен улучшенной гладкоствольной пушкой, новым двигателем В-92С2, тепловизионной системой, а также имеет более долговечную конструкцию. Новейшие модели Т-90М (для внутреннего использования) и Т-90МС (экспортная модель) были усовершенствованы еще радикальнее: они оснащены новейшей вариацией пушки 2А46М, передовым двигателем В-92С2Ф мощностью в 1130-1300 лошадиных сил, улучшенной системой управления огнем "Калина" с интегрированной системой целеуказания, новым боевым модулем с дистанционным управлением и навигационной системой ГЛОНАСС. Несмотря на появление гораздо более мощного танка Т-90МС, более дешевый Т-90С остается очень популярным экспортным продуктом, потому что эти два танка относятся к разным ценовым сегментам на глобальном рынке вооружений.

Т-90 и множество его вариантов, которые стоят на вооружении более чем в десятке стран на протяжении уже более 30 лет, служат мощным напоминанием о том, чего можно достичь с помощью практичной и рентабельной конструкции.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)