Войти
Российская газета

Видео: американец испытал советские разрывные патроны

560
0
0

Американский YouTube-канал "Идем вразнос" (Going Ballistic) опубликовал видео испытаний патронов, которые использовали советские снайперы.

Изобретательные стрелки очень полюбили пристрелочно-зажигательные патроны. Исходя из названия, эти боеприпасы должны использоваться для подготовки к боевой стрельбе, однако их состав и характеристики оказались настолько интересны, что заставили присмотреться к пулям с красной маркировкой повнимательнее.

Помимо пристрелки, зажигательные патроны предназначены для поражения легковоспламеняемых целей: от автомобилей до емкостей с ГСМ. Заключенная в пуле зажигательная смесь воспламеняется при контакте с объектом. Также патрон содержит некоторое количество взрывчатого вещества, обеспечивающего разрывное действие. Недостатком этих патронов называют низкую чувствительность при контакте с мягкими целями.

Испытатели из Going Ballistic стреляли советскими патронами в баллистический гель (предварительно поместив в него стальные пластины), парафиновые свечи и муляж человеческого черепа. Советские патроны убедительно продемонстрировали свои достоинства, разнеся в пыль все, к чему прикасались. А благодаря скоростной съемке результат получился и наглядным.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
05.08.2014
Жизнь и смерть танка
18.10.2013
Воевать, так с комфортом
11.02.2013
Инциденты с политическими последствиями
31.05.2012
ЦАГИ представил новую методику калибровки тензовесов
14.09.2011
Кто создаст наш «Хищник»?
14.10.2010
По итогам 2002-2009 гг. Россия заняла первое место на рыке вооружений Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 14:51
  • 2
The Telegraph (Великобритания): австрийский агент русских оказался гораздо более ценным, чем кто-либо мог предположить
  • 17.11 14:12
  • 11
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 17.11 13:58
  • 3
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 17.11 13:09
  • 7
Почему Армения не применила убийц БПЛА "Байрактар" – комплексы "Бук"
  • 17.11 13:03
  • 2
Рогозин объявил о сокращении «раздутых» зарплат менеджмента «Роскосмоса»
  • 17.11 13:02
  • 7
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 17.11 12:56
  • 108
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 17.11 12:55
  • 1
РКК допустила полет еще одного «туриста» на МКС вместе с актрисой в 2021 году
  • 17.11 12:49
  • 1
SpaceX совершила первый регулярный запуск корабля Crew Dragon
  • 17.11 12:47
  • 1
Филиппины приобретут ПКР "БраМос" в 2021 году
  • 17.11 12:41
  • 1
Только наблюдение: в России объяснили планы Турции по отправке военных в Азербайджан
  • 17.11 12:26
  • 5
В Африку гулять: что даст России военное присутствие на берегах Индийского океана
  • 17.11 12:24
  • 54
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 17.11 11:47
  • 1
В Сети появились первые кадры испытаний нового корвета морского флота
  • 17.11 11:23
  • 8
Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков