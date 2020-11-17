Видео: американец испытал советские разрывные патроны

Американский YouTube-канал "Идем вразнос" (Going Ballistic) опубликовал видео испытаний патронов, которые использовали советские снайперы.

Изобретательные стрелки очень полюбили пристрелочно-зажигательные патроны. Исходя из названия, эти боеприпасы должны использоваться для подготовки к боевой стрельбе, однако их состав и характеристики оказались настолько интересны, что заставили присмотреться к пулям с красной маркировкой повнимательнее.

Помимо пристрелки, зажигательные патроны предназначены для поражения легковоспламеняемых целей: от автомобилей до емкостей с ГСМ. Заключенная в пуле зажигательная смесь воспламеняется при контакте с объектом. Также патрон содержит некоторое количество взрывчатого вещества, обеспечивающего разрывное действие. Недостатком этих патронов называют низкую чувствительность при контакте с мягкими целями.

Испытатели из Going Ballistic стреляли советскими патронами в баллистический гель (предварительно поместив в него стальные пластины), парафиновые свечи и муляж человеческого черепа. Советские патроны убедительно продемонстрировали свои достоинства, разнеся в пыль все, к чему прикасались. А благодаря скоростной съемке результат получился и наглядным.

Антон Валагин