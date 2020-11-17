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ЦАМТО

Northrop Grumman поставила НАТО последний БЛА RQ-4D "Феникс"

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Источник изображения: Фото: nato.int

ЦАМТО, 16 ноября. По информации пресс-службы НАТО, 12 ноября на авиабазе "Сигонелла" (Италия) совершил посадку пятый и последний из пяти заказанных НАТО БЛА RQ-4D "Феникс" (адаптированная версия RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40 ВВС США).

Аппараты были заказаны в рамках программы создания системы воздушной разведки наземных целей НАТО AGS (Alliance Ground Surveillance).

БЛА вылетел с базы ВВС США "Палмдейл" (шт.Калифорния) в 18:04 по местному времени 11 ноября 2020 года и совершил посадку в Италии через 20 часов. После проверки всех систем и подготовки необходимой документации в ближайшие месяцы аппарат будет официально передан заказчику.

Как сообщал ЦАМТО, целью программы AGS является поставка НАТО системы, обеспечивающей поддержку проводимых операций и осведомленность командования СВ, ВВС и ВМС стран Альянса о ситуации в любом регионе мира. Система также будет использоваться НАТО для защиты войск и гражданского населения, контроля границ, обеспечения безопасности на море и поддержки гуманитарных операций. Главной оперативной базой AGS выбрана авиабаза ВВС Италии "Сигонелла" (Сицилия).

Подписанный в мае 2012 года Агентством управления наблюдением за наземной обстановкой НАТО (NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency – NAGSMA) с корпорацией Northrop Grumman контракт стоимостью 1,7 млрд. долл. предусматривал закупку и начальное обслуживание пяти БЛА большой продолжительности полета RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40, оснащенных РЛС нового поколения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) MP-RTIP (носит обозначение AN / ZPY-2 в ВВС США), а также комплекта средств связи, включая спутниковую.

Первоначально предполагалось, что система будет принята на вооружение в 2015 году, но по различным причинам поставка была перенесена на более поздний срок. Первый БЛА RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40 совершил посадку на авиабазе "Сигонелла" 21 ноября 2019 года, второй – 19 декабря 2019 года, третий – 15 июля 2020 года, четвертый – 26 июля 2020 года. Полностью система AGS будет передана НАТО после завершения испытаний ее наземного и воздушного компонентов в комплексе. Как ожидается, система достигнет начальной готовности к применению по назначению до конца года, а полной – в 2022 году.

В настоящее время в программе AGS принимают участие 15 государств: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и США. Система AGS будет находиться в собственности НАТО и эксплуатироваться всеми странами-союзницами. Все члены блока будут получать доступ данным, собранным с помощью AGS.

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